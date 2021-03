[스포츠한국 김동찬 기자] 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 유행으로 호텔업계에도 많은 변화가 일어나고 있다. 해외 여행객이 줄면서 불황을 이겨내기 위해 다양한 변화를 시도하고 있다. 그 중에서도 최근 일고 있는 장기 투숙 상품 패키지가 눈에 띈다. 특히 서울 시내 5성급 특급호텔에서도 이 같은 상품을 내놓은 것은 이례적이다.대표적으로 5성급 호텔인 롯데호텔 서울은 호텔에서의 새로운 일상을 즐길 수 있는 장기 생활 상품 ‘원스 인 어 라이프’를 출시했다. 7월15일까지 이용 가능한 이 패키지는 메인 타워 객실 14박부터 자유롭게 구성할 수 있다.14박 상품은 250만원부터(추가 1박당 18만원), 30박 상품은 340만원부터(추가 1박당 13만원)의 가격으로 이용 가능하다. 뷔페 라세느 조식을 14박 30만8000원, 30박 66만원에 추가할 수 있는 혜택도 제공되며, 매일 객실 청소와 셔츠 및 속옷/양말 세탁 서비스와 더불어 무료 주차 서비스도 누릴 수 있다. 피트니스 및 수영장과 전자레인지 등이 마련된 전용 라운지 이용 혜택도 제공된다.글래드 호텔앤리조트는 ‘서울 한달 살기’ 패키지를 5월31일까지 선보인다. 서울 지역 4개의 글래드 호텔(글래드 여의도, 글래드 마포, 글래드 강남 코엑스센터, 글래드 라이브 강남)에서 이용 가능한 이 패키지는 객실에서 7박 이상의 투숙, 교보문고가 큐레이팅한 힐링 도서 1권 또는 이퀄 페루 코코아 2개를 증정한다.투숙 기간 동안 주 2회 객실 정비 서비스를 실시하며, 스탠다드 더블 객실을 선택한 고객 중 선착순 한정으로 객실 무료 업그레이드 혜택도 제공한다. 또 15박 이상의 장기 투숙 고객에게는 ‘기프트 박스’를 증정한다. 패키지 이용 가격은 7~14박 투숙 시 1박당 6만6000원부터, 15~30박 이상 투숙 시 6만원부터이며 세금 포함 금액이다.켄싱턴호텔 여의도는 한 달 동안 호텔에서 안전하고 편안하게 머물 수 있는 ‘호텔 한 달 살기 패키지’를 12월31일까지 진행한다. 디럭스 객실 29박, 객실 내 오피스 책상과 와이파이 제공, 런드리 라운지 운영, 객실 정비 서비스와 무료 생수 2병 제공으로 구성했다.오피스 책상과 스탠드를 제공해 재택근무를 할 수 있는 개인 업무 공간도 마련했다. 이외에도 이전 장기 투숙 고객들이 남겨준 코멘트와 피드백을 반영하여 ‘런드리 라운지’를 처음 선보이는 것이 특징이다. 런드리 라운지는 장기 투숙 고객을 위한 전용 라운지로 라운지 내에는 세탁기와 건조기가 갖춰져 있다. 또한 마사지 기능이 탑재된 안마의자, 바 테이블과 소파를 마련해 한강을 바라보면서 간단한 스낵과 커피를 즐길 수 있는 휴식공간도 제공한다. 가격은 159만원(세금 포함)이며, 조식을 추가할 경우 199만원(1인 기준, 세금 포함)이다.머큐어 서울 앰배서더 강남 쏘도베에서는 7박 이상 투숙 하는 장기 투숙 고객을 위한 ‘THE MORE YOU STAY THE MORE YOU SAVE’ 패키지를 선보인다. 스탠다드룸으로 7박 투숙 시 49만원(세금 별도)에 예약 가능하며 금액 추가 시 업그레이드 된 ‘디럭스룸’, 강남의 뷰가 한눈에 들어오는 ‘프리빌리지’, 도심 속 프라이빗 정원에서 마음의 여유를 찾을 수 있는 ‘발코니룸’ 으로 4가지의 다채로운 콘셉트 중 원하는 유형을 선택할 수 있다.해당 패키지 이용 고객 요청 시, 객실 내 요가 매트 및 미니 덤벨을 제공하며 셀프 바디 체크가 가능한 최신 설비의 피트니스, 편안하고 안락한 공간의 사우나를 무료로 이용할 수 있다. 또한 투숙 기간 동안 머큐어 서울 앰배서더 강남 쏘도베의 모든 식음 시설 20% 할인과 루프탑 클라우드 10% 할인, 비지니스 라운지(4~6명) 가능 시 2시간 무료이용, 세탁 서비스 20% 할인 혜택도 이용할 수 있다.노보텔 앰배서더 독산에서는 파격적인 가격으로 서울에서 호텔 장기 숙박이 가능한 ‘슬기로운 호텔 생활’ 객실 패키지를 선보인다. 슬기로운 호텔 생활 장기 투숙 패키지는 최소 7일부터 최대 28일까지 1주일 단위로 예약이 가능하다. 노보텔 앰배서더 독산의 슈페리어 객실이 제공되며, 주 2회 객실 정비와 주 1회 단품 조식(1인)이 제공된다. 피트니스 클럽(헬스장, 실내수영장, 사우나) 시설도 이용 가능하며 패키지 가격은 7일 기준으로 35만원(세금 별도)부터다.쉐라톤 그랜드 인천 호텔에서는 장기 투숙 고객을 위한 ‘Stay longer and Save more!’패키지를 선보인다. 이 패키지는 클럽 객실 또는 스위트 객실 최대 40% 할인, 피스트 레스토랑에서의 2인 조식, 쉐라톤 클럽 라운지 입장, 실내 수영장 입장, 호텔 레스토랑 30% 할인, 세탁 서비스 30% 할인 혜택이 포함되어 있다. 조식은 뷔페 또는 프라이빗한 객실에서 즐길 수 있는 테이크아웃 박스로도 이용 가능하다.호텔 22층에 위치한 쉐라톤 클럽 라운지에서는 매일 오후 6시부터 8시까지 주류와 스낵을 무제한으로 즐길 수 있는 이브닝 칵테일이 진행되며 이 외의 시간에도 커피나 다과를 편하게 즐길 수 있다. 라운지 한편에는 무료 인터넷, 인쇄, 팩스 등의 비즈니스 업무와 단독 미팅룸을 이용할 수 있는 비즈니스 스테이션이 마련되어 있다. 14박 이상 연박 시 예약 가능한 이번 패키지는 1박 기준 15만3000원(세금 및 봉사료 별도)부터며 12월31일까지 투숙 가능하다.