[스포츠한국 김동찬 기자] 인공지능, 프로그래밍 등 시간이 지날수록 개발의 중요성이 커지면서 IT기업이나 게임업계를 넘어 전 영역에서 개발자 영입 전쟁이 벌어지고 있다. 실제 올해 게임업계에서 시작된 ‘개발자 모시기’ 전쟁은 업체별로 파격조건을 내세우며 적극적인 개발자 구애로 이어지고 있다. 상황이 이렇게 되자 개발자들 사이에서 가장 핫한 이슈는 바로 ‘연봉’이다.최근 상황을 살펴보면 대규모 기업부터 유망 스타트업까지 최고 수준의 채용조건을 앞다퉈 제시하며 개발자 모시기 경쟁이 한창이다. 각 직군별로 어떤 채용 조건을 내걸고 있는지 살펴보자.넥슨은 2월1일 전직원 연봉 800만원 인상안을 발표하며 연봉 인상 경쟁의 신호탄을 쐈다. 넥슨에 이어 넷마블과 컴투스, 게임빌 등도 전직원 800만원 인상안을 발표했다.금액적으로 가장 파격적인 인상을 내세운 곳은 크래프톤이다. 크래프톤은 연봉 2000만원 인상을 발표하며 인력 확보 경쟁에 불을 질렀다. 다만 크래프톤은 포괄임금제인 만큼 비포괄임금제를 실시하고 있는 타 게임사와 단순 비교하긴 어렵다.게임사 3N(넥슨, 넷마블, 엔씨소프트) 중 가장 늦게 인상안을 발표한 엔씨소프트는 개발직군 1300만원 인상과 신입초봉 5500만원을 내세웠다. 특히 엔씨소프트는 신입 개발자를 뽑을 때 연봉 상한선을 없애면서 인재라면 과감히 투자하겠다는 의지를 밝혔다.게임업계에서 기존 개발자 잠그기와 신입 모시기에 열을 올리자 IT기업들 또한 바빠졌다. 역대 최대 규모의 개발자 채용에 나선 카카오는 연봉 인상과 함께 상여금 명목으로 직원들에게 455만원 상당의 자사주식을 나눠주며 달래기에 나섰다.코로나19로 가장 큰 수혜를 본 배달업계 대표 주자 쿠팡과 우아한형제들도 개발자 초봉 6000만원을 내걸었다. 여기에 앱 토스를 운영하는 비바리퍼블리카는 개발 직군 이직자에게 직전 연봉의 1.5배와 자사주식 1억원 지급을 제시했다.스타트업들도 덩달아 바빠졌다. 자본을 앞세운 기존 기업들에 비해 스타트업들은 높아진 개발자 연봉을 맞추기에 역부족이다. 이들은 기업 문화나 자유로운 근무 환경, 새로운 도전의 장 등을 내세워 개발자들에게 어필하고 있다.국내 1위 소상공인 매장 솔루션 스타트업인 스포카의 경우 개발자들에게 다양한 도전 기회와 기술 커뮤니티, 기술 인프라를 지원하고 있다. 스포카는 그 동안 쌓아온 방대한 데이터 인프라에 더해 신규 개발 도구 및 언어, 솔루션 도입을 적극 권장하며 개발자들에 대한 전폭적인 지원을 하고 있다.인공지능(AI) 세무회계 플랫폼 스타트업 자비스앤빌런즈는 AI 세무회계 분야의 가시적인 성과 창출로 사상 최대 실적을 경신하면서 성장동력인 우수 인재에 대한 투자를 이어가고 있다. 개발자 등을 대상으로 연 2회 연봉 협상을 실시하고, 상·하반기 각 1회씩 월 급여의 100~200%에 상응하는 인센티브를 지급한다. 또 연봉과는 별개로 월별 성과에 따라 스팟성 인센티브도 제공하고 있다.AI 기반 동영상 후기 서비스 '브이리뷰'를 개발한 인덴트코퍼레이션은 시간이나 공간 제약없이 자유로운 업무가 가능하도록 리모트 워크(Remote Work)를 도입했다. 불필요한 시간을 절약해 업무 생산성을 줄이자는 모토로 전직원이 자유롭게 원격 근무를 활용하고 있다.구독경제에 열을 올리고 있는 기존 렌탈업계 또한 IT 서비스를 대폭 늘리며 개발자 영입에 나서고 있다. 이들은 기존 렌탈 서비스를 넘어 AI, 빅데이터 등을 통해 비즈니스 전반의 디지털 전환을 추구하고 있다.넷마블에 인수된 국내 1위 렌탈사업자 코웨이는 넷마블의 DNA를 대거 이식, IT 기술을 활용한 비대면 렌탈시장을 키운다. 이미 지난 1월 통합 IT 전담조직인 ‘DX(Digital Transformation)센터’를 신설하며 ‘뉴 코웨이(New Coway)’를 향한 디지털 혁신 본격화에 나섰다. DX센터는 사물인터넷(IoT), AI 등 첨단기술을 접목한 제품 및 서비스 플랫폼을 구축하는 역할을 담당한다. 이를 위해 현재 IT 전 영역의 기술인력들을 적극 영입하고 있다. 신규 인력 채용 규모만도 200여명이다.SK매직 역시 현재 약 30여명의 정보보호센터와 DT추진실로 IT 관련 조직을 구성했다. 이들은 차세대 영업시스템 구축 및 개발, 빅테이터 분석 후 신제품 개발 데이터 연구개발팀 제공 등의 업무를 담당하고 있다.