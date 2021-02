[스포츠한국 김동찬 기자] SK텔레콤이 2020년 연간 매출 18조6247억원, 영업이익 1조3493억원의 실적을 기록했다고 3일 밝혔다.연결기준 매출은 전년 대비 5.0%, 영업이익은 21.8% 증가했다. 미디어와 커머스 등 New ICT 사업은 전년 대비 15.3% 증가해 두 자릿수 성장세를 이어갔으며, MNO 사업도 5G 가입자 증가로 2.8% 증가했다. 사업 부문별로 살펴보면 SKT의 별도 기준 연간 매출은 5G 가입자 확대와 데이터 사용량 증가에 따라 전년 대비 2.8% 증가한 11조7466억원을 기록했다. 영업이익도 전년 9518억원 대비 7.5% 늘어난 1조231억원을 달성하며 턴어라운드했다.MNO사업은 2020년 말 기준 5G 가입자가 약 548만명을 기록했다. MNO사업은 지난해 V컬러링의 성공적 론칭에 이어 올해엔 ‘AI 기반 구독형 컴퍼니’로 진화를 가속화한다. SKT 고객뿐만 아니라 전국민을 대상으로 다양한 구독형 서비스를 선보일 예정이다.지난해 실적을 이끈 New ICT의 영업이익은 총 3262억원이다. 전체 영업이익에서 차지하는 비중이 24%로 전년 14%와 비교할 때 본격적으로 영업실적에 기여하기 시작했다. New ICT 성과의 견인차는 미디어사업이었다. SK브로드밴드는 티브로드 합병과 IPTV 가입자 증가로 매출 3조7135억원을 기록하며, 전년 대비 17.2% 증가했다. 영업이익은 전년대비 59.2% 증가한 2309억원을 달성했다.보안사업은 전년 대비 12.2% 증가한 매출 1조3386억원을, 11번가와 SK스토아 등 커머스 사업은 전년 대비 12.1% 증가한 8142억원을 기록했다.윤풍영 SK텔레콤 CFO는 “SK텔레콤은 ‘20년 5대 사업부의 완성과 함께 MNO 및 New ICT 등 모든 사업분야가 고른 성장을 지속했다”며 “21 년은 AI기반의 빅테크 컴퍼니로의 진화를 가속화하는 동시에 사상 최초 매출 20조 원에 도전하는 한 해가 될 것”이라고 밝혔다.