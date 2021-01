[스포츠한국 김동찬 기자] 넥슨이 축구 게임 ‘피파 온라인 4’와 ‘피파 모바일’에서 2020을 빛낸 ‘21 TOTY(Team Of The Year)’ 선수를 선발하는 투표를 진행한다.넥슨은 오는 14일까지 피파 모바일과 피파 온라인 4 공식 홈페이지를 통해 2020년 실제 축구에서 맹활약을 펼친 선수들을 후보로 최고의 팀을 구성하는 ‘21 TOTY’ 투표를 진행한다고 8일 밝혔다.레반도프스키, 손흥민, 알렉산더-아놀드, 에데르송 등 70명 후보 선수 중 포지션별 Best 11을 선발하고, 국내 유저들의 의견을 반영해 선정하는 ‘12번째 선수’를 포함한 총 12명의 선수가 ‘21 TOTY’ 클래스로 출시될 예정이다.투표에 참여하면 피파 온라인 4에서는 ‘행운의 BP 카드(300만~1500만 BP)’를 전원 지급하고, 추첨을 통해 10명에게 ‘21 TOTY ALL 선수팩’을 지급한다. 또 투표와 동시에 21 TOTY에 선발될 선수를 예측하는 이벤트를 통해 예측 성공 수에 따라 ‘BP 카드(2000만 BP)’, ‘행운의 BP 카드(700만~2000만 BP)’ 등 아이템을 지급한다.피파 모바일에서는 투표 완료 시 ‘랜덤 강화 재료’, ‘10만 TP’를 전원 지급하고, 추첨을 통해 21 TOTY 선수팩을 지급한다. 또 21 TOTY 선수 예측에 성공한 개수에 따라 ‘[21 TOTY] 랜덤상자 토큰’, ‘TP’, ‘코인’ 등 아이템을 지급하고, 11명 전원 예측에 성공할 경우 ‘[21 TOTY] Nominee 토큰’, ‘스페셜 찬스2 이용권’, ‘20만 TP’ 등을 지급한다.21 TOTY 투표에 관한 보다 자세한 내용은 피파 온라인 4와 피파 모바일 공식 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.