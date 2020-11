현대자동차가 문화예술 교류를 확장하기 위해 유즈 미술관과 협력에 나선다.현대자동차는 내년 2월까지 약 3개월간 중국 상하이 유즈 미술관 (Yuz Museum Shanghai)에서 ‘현대 아트+테크 프로그램(Hyundai Art+Tech Program)’을 운영한다고 밝혔다.‘현대 아트+테크 프로그램’은 지난해 현대자동차가 유즈 미술관과 체결한 파트너십 활동의 일환으로, 예술과 기술의 융합에 대한 이해를 높일 수 있는 다양한 고객 체험 프로그램으로 구성된다.‘현대 아트+테크 프로그램’ 첫 번째 프로그램은 ‘예술적 지능(Artfully Intelligent)’을 주제로 한 ‘큐레이터와의 대화(Curator in Conversation)’이다.진행은 재작년 현대 블루 프라이즈(Hyundai Blue Prize) 수상 큐레이터인 아이리스 롱(Iris Long Xinru)이 맡으며, ▲현대 블루 프라이즈 참여 작가 쟝원신(Zhang Wenxin) ▲큐레이터 안샤오동(Art Yan) ▲북경중앙미술학원 교수 페이쥔(Fei Jun) 등 다양한 분야의 전문가들이 연사로 참여해 뉴미디어 아트, 안면인식 기술, 기계와 인간의 상호작용 등을 주제로 관객들과 소통할 예정이다.관객들은 유즈 미술관 현장 참여와 중국 소셜 플랫폼 자이아트(Zaiart) 라이브 스트리밍을 통해 실시간으로 질의응답을 할 수 있다. ※ 현대 블루 프라이즈: 현대자동차가 신진 큐레이터를 발굴해 멘토링, 제작 지원, 작품 전시 등을 돕는 활동아울러 현대자동차는 오늘날의 최첨단 기술의 근원에 대해 배울 수 있는 ‘현대 아트+테크 워크샵’, 가족 단위로 참가해 디지털아트의 제작 과정을 경험할 수 있는 ‘현대 아트+테크 패밀리 프로그램’ 등 다양한 고객 체험 프로그램도 운영할 예정이다.‘현대 아트+테크 프로그램’ 운영과 더불어 아이리스 롱의 기획전시 < Lying Sophia and Mocking Alexa > 도 내년 1월 31일까지 열린다. 지난해 현대 모터스튜디오 베이징에서 선보인 바 있는 이번 전시는 인공지능 기술이 기계와 인간의 관계에 작용하는 방식과 그 관계 속에서 형성되는 유대를 다루는 아트+테크 기반의 전시다.아이리스 롱은 빅데이터 및 과학 기술과 예술 간의 상호작용에 대한 연구를 중심으로 다양한 전시를 기획하는 독립 큐레이터이자 평론가이다이외에도 같은 기간 동안 현대자동차는 유즈 미술관이 기획한 전시 < The Abode of Illusions: The Garden of Zhang Daqian > 를 후원해 중국 문화예술계의 발전과 확장을 위한 풍성한 전시를 선보일 계획이다.