[스포츠한국 김동찬 기자] SK텔레콤이 SKT New Biz. 사업 성장세에 힘입어 매출 4조7300억원을 넘겼다.SK텔레콤은 5일 실적 발표를 통해 3분기 매출 4조7308억원, 영업이익 3615억원, 순이익 3957억원의 실적을 기록했다고 밝혔다. 매출과 영업이익은 전년 동기 대비 각각 3.7%, 19.7% 증가한 수치다. 당기순이익은 SK하이닉스 지분법 이익 등의 영향으로 44.2% 증가했다.특히 SKT New Biz. 사업인 미디어, 보안, 커머스는 모두 전년 동기 대비 매출 두 자릿수 성장을 이뤄내며 18.9% 증가한 1조5267억 원을 기록했다. 영업이익은 전년 동기 대비 40.3% 상승하여 역대 최초로 1000억원을 넘어섰다.먼저 미디어 사업은 IPTV 사업 성장 및 티브로드 합병 효과 등으로 전년 대비 20.3% 증가한 9668억 원의 매출을 기록했다. SK브로드밴드는 최신 영화, 해외 드라마 및 키즈 콘텐츠 강화와 모바일 고객 맞춤형 서비스 개편으로 IPTV 가입자가 전분기 대비 12만9000명 증가하며 9월 말 기준 유료방송 가입자 850만명 시대를 열었다.보안 사업 매출은 전년 대비 15.5% 증가한 3533억원을 기록했다.11번가와 SK스토아로 이루어진 커머스 사업 매출은 전년비 18.7% 성장한 2066억 원을 기록했다. SK스토아는 전년 대비 매출이 47.7% 성장했다.무선 매출은 전년 대비 1.0% 증가한 2조9406억 원을 기록했다. 2G 종료에 따른 매출 감소 및 코로나19 장기화 영향이 있었으나 9월 말 기준 426만명 5G 가입자를 확보하며 준수한 성적을 기록했다.윤풍영 SKT 코퍼레이트1 센터장은 "기업가치 제고를 위한 노력들이 의미 있는 성과로 가시화되고 있다"며 "5G 리더십을 공고히 하는 동시에 5대 사업 포트폴리오를 기반으로 성장 동력을 확보해 New ICT 기반의 글로벌 빅테크 기업으로 거듭날 것"이라고 밝혔다.