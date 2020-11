[스포츠한국 임현지 기자] 월 평균 300만명이 CJ 통합멤버십인 ‘CJ ONE’ 서비스를 이용하는 것으로 나타났다.CJ올리브네트웍스는 CJ ONE 제휴 브랜드를 1회 이상 이용하고 있는 고객은 연간 기준 1500만명, 모바일 애플리케이션을 통해 포인트 적립 및 각종 이벤트를 참여하는 액티브 유저 고객은 월 평균 300만명이라고 2일 밝혔다.올해 10주년을 맞은 CJ ONE은 현재 2700만명 회원을 보유한 국내 대표 멤버십 서비스로 발돋움했다. 2010년 서비스를 시작해 ▲30여개 CJ 브랜드 포인트 적립 및 사용 ▲전시·공연 제휴를 통한 문화 이벤트 ▲자동적립 가능한 충전식CJ기프트카드 ▲VIP 회원제도 등 다양한 혜택과 차별화된 마케팅을 전개해왔다.이 같은 전략으로 고객 역시 1~2개 특정 브랜드만 집중해서 사용하던 추세에서 다수 CJ 브랜드를 교차 사용하는 형태로 소비 경향이 변화하고 있다.브랜드별 사용 비중은 최근 들어 ‘티빙’과 ‘올리브영’에서 가파르게 증가하고 있다. 사용빈도와 매출 비중이 높은 브랜드는 올리브영, ‘오쇼핑’, ‘CGV’ 순으로 나타났다.CJ ONE은 오는 8일까지 ‘10주년 티징 이벤트’를 실시한다. CJ ONE 회원이라면 누구나 앱에서 쉽고 간단한 방법으로 추억 여행은 물론 이벤트 혜택도 누릴 수 있다.이벤트 페이지에서 ‘나의 10년 확인하기’를 클릭만 하면 ▲CJ ONE 가입 경과일 ▲총 구매 내역 ▲적립·사용 포인트 ▲최다 이용 브랜드 등 지금까지 CJ ONE과 함께했던 모든 히스토리를 확인할 수 있다. 선착순 10만명에게는 투썸플레이스 아메리카노 1+1 쿠폰을 제공한다.나의 10년 결과를 필수 해시태그와 함께 인스타그램에 공유하면 추첨을 통해 200명에게 5000포인트를 지급하는 이벤트도 진행한다.김우상 CJ올리브네트웍스 팀장은 “그동안 CJ ONE을 아낌없이 사랑해준 고객분들께 보답하기 위해 10주년 이벤트를 마련했다”며 “주요 고객층인 2030세대 트렌드를 반영해 뉴트로 컨셉으로 준비했으니 많은 기대와 참여를 부탁드린다”고 말했다.