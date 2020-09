코로나19 여파로 ‘집콕(집에서만 생활)’ 생활이 많아지면서 실내에서 간단하게 제작할 수 있는 취미용품들의 선호도가 높아지고 있다. 최근 국내의 한 온라인 쇼핑몰 조사에 따르면 지난 3월 1일부터 4월 11일까지 6주간 실내 여가생활 관련 제품 매출이 전년 동기와 비교해 최대 9배 가까이 증가한 것으로 알려졌다. 이러한 결과는 코로나19로 소비패턴이 변화하면서 집에서 재밌고 의미 있는 시간을 보내고자 하는 사람들이 많아졌다는 의미로 해석된다.이 가운데 아이러브페인팅이 글로벌 슈퍼스타 방탄소년단의 앨범 콘셉트 포토를 활용한 DIY CUBIC PAINTING 신제품을 출시했다.이번에 출시된 신제품은 ‘MAP OF THE SOUL : PERSONA’ 앨범의 콘셉트 포토를 활용한 페르소나 버전(2차제품)과 ‘MAP OF THE SOUL : 7’ 앨범의 콘셉트 포토를 활용한 블랙스완버전(3차제품)으로 구성했다.큐빅 페인팅을 소재로 한 이 제품은 다이아몬드 형태로 커팅된 큐빅 비즈를 십자수 도안에 붙여서 만드는 제품이다. 직접 완성시켜가는 과정을 통해 소비자들에게 즐거움과 힐링을 전한다는 취지다.캔버스에 적힌 숫자에 해당되는 큐빅 비즈를 따라 붙이면, 누구나 쉽게 방탄소년단 초상화를 완성할 수 있어 어떤 DIY 제품보다도 쉽게 따라 할 수 있는 간편함을 자랑한다. 또한 캔버스, 비즈 세트, 비즈 도구, 벽 고리 등을 한 세트로 구성해 제품이 완성되면 바로 전시할 수 있어 인테리어 소품으로도 활용 가능하다.아이러브페인팅 관계자는 “앞서 출시했던 DIY CUBIC PAINTING 1차 제품 인기에 힘입어 방탄소년단의 매력을 담아낸 새로운 제품들을 개발, 판매하게 됐다”며 “아이러브페인팅의 다양한 제품들이 소비자들에게 직접 작품을 만드는 즐거움과 힐링을 동시에 주는 제품이 되길 바란다”고 밝혔다.해당 제품은 지난 9월 2일 온라인 쇼핑몰 11번가를 통해 선 판매를 시작했다.