㈜동그라미가 최근 출시한 ‘김호중 후레쉬 주스’, ‘김호중 For You 시트마스크’에 대한 고객 성원에 보답하고자 진행한 ‘김호중과 함께하는 2021년 달력’ 무료 증정 이벤트 기간을 연장한다고 밝혔다.앞서 ㈜동그라미는 8월28일부터 9월8일까지 ‘김호중 후레쉬 주스’와 ‘김호중 For You 시트마스크’를 15만원 이상 구매하는 고객에게 ‘김호중과 함께하는 2021년 달력’을 무료로 증정하는 이벤트를 펼쳤다. 이벤트에 대한 관심이 높아지자 달력 무료 증정 기간 연장을 결정했다는 것이 회사 측의 설명이다.오는 30일까지 ㈜동그라미 공식 홈페이지를 방문해 제품 구매 시 ‘김호중과 함께하는 2021년 달력’을 받을 수 있다.‘김호중 후레쉬 주스’는 이너뷰티 케어에 도움을 주는 과채착즙주스로, 꾸준하게 마시면 건강과 미용 효과, 디톡스 효과를 기대할 수 있다. 콜드프레스 공법과 고압 처리 기술을 적용해 성분 구조와 영양분을 그대로 담았으며, 신선한 맛을 즐길 수 있다. 설탕과 방부제, 향료, 인공 색소, 유전자 변형 식품 등 5가지 유해 성분이 없어 건강 음료로 각광을 받고 있다.‘김호중 포유 시트마스크’는 ‘김호중 뷰티마스크’, ‘김호중 시트마스크’ 등으로 통하며 관심을 받고 있다. 해당 제품은 바쁜 일상 속 지친 피부를 케어하기 위해 특별 기획된 시트마스크 시리즈다. 피부의 미백과 탄력, 주름개선, 수분 보충, 보습에 도움이 되는 4종의 뷰티마스크로 출시했다. 제품 각각은 알로에(알로에 베라잎 추출물)와 석류(석류 추출물), 펩타이드(펩타이드, 세리마이드), 펄(진주 추출물)이 주요 성분이다. 종류가 다양해 피부 타입별 스킨케어가 가능하다.앞서 지난달 11일 현대백화점 미아점에서 열린 ‘김호중 후레쉬 주스’의 론칭 행사에서는 당일 준비한 세트 박스가 모두 판매됐다. 이어 현대백화점 디큐브시티점과 판교점에서 진행된 팝업 행사에서도 ‘김호중 후레쉬 주스’와 ‘김호중 For You 시트마스크’가 성공적인 판매고를 올렸다.회사 관계자는 “이번 이벤트는 출시된 두 제품의 성공적인 론칭을 기념하는 동시에 많은 관심을 보내준 고객들에게 감사를 전하고자 기획했다”며 “이너뷰티부터 외적 건강까지 챙겨 진정한 건강을 누릴 수 있기를 바란다”고 전했다.