글로벌 스포츠 브랜드 휠라(FILA)가 과학 콘텐츠 전문 제작사인 ‘과학과 사람들’과 함께 ‘휠라X과학과 사람들(MADE IN SPACE) 컬래버레이션’을 실시한다고 밝혔다.과학과 사람들은 과학을 보다 가깝고 즐겁게 느낄 수 있도록 다양한 콘텐츠를 선보이는 과학 콘텐츠 전문 제작사다.과학 분야 청취율 1위 팟캐스트 ‘과학하고 앉아있네’를 비롯 전시, 공연, 행사 등을 개최 중이며 굿즈 브랜드 ‘메이드 인 스페이스(MADE IN SPACE)’를 전개하며 일상에서 과학을 친숙하고 재미있게 경험할 수 있도록 다양한 콘텐츠 개발에 앞장서고 있다.휠라는 과학과 사람들의 굿즈 브랜드 ‘메이드 인 스페이스’와 손잡고 패션과 과학이라는 이종 간 협업이라는 이색 만남을 실현했다고 설명했다.과학을 보다 친근하게 이해하도록 ‘우주’와 ‘달’을 중심으로, 인류 최초 달 착륙자인 닐 암스트롱의 명언인 ‘It's one small step for man, one giant leap for mankind(한 사람의 작은 한 발자국이 인류에게는 비약적 발전이 될 수 있다)’를 키 메시지로 활용했다.이런 의미를 담아 구현한 협업 아이템인 슬리퍼 ‘드리프터 문 랜딩’은 이름에서 알 수 있듯 인류의 첫 달 착륙에서 포착한 여러 요소를 디자인 포인트로 활용했다.우선 닐 암스트롱의 명언을 슬라이드 발등에 새겨 넣었다. 또한 달 표면에 새겨진 인류의 첫 발자국과 동일한 모양을 신발 밑창 문양으로 제작했다. 인류가 최초로 달에 발을 내디뎠을 당시 느껴졌던 신비와 환희, 도전의 감동을 되새겨볼 수 있도록 한 것이다.휠라(FILA)와 휠라 키즈(FILA KIDS) 두 브랜드에서 각각 화이트와 블랙 두 가지 컬러로 성인용, 아동용으로 출시해 패밀리룩으로 연출하기에도 좋다. 구매 시 협업을 기념해 굿즈로 제작한 양말과 스티커팩도 함께 제공한다. 성인용 제품은 3만 9000원, 아동용은 3만 5000원이며 휠라 공식 온라인몰, 무신사 스토어에서 구매 가능하다.한편, 휠라와 과학과 사람들은 제품 외에도 과학과 스포츠 마케팅을 주제로 한 협업 영상 콘텐츠를 선보인다. 인류 최초의 달 탐사 에피소드와 스포츠 마케팅의 시초를 일궜다고 평가받는 휠라의 ‘첫걸음’에 관한 공통점을 담아 총 2편의 영상을 제작, 조만간 유튜브를 통해 공개할 예정이다.