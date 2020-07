르노삼성자동차가 오는 8월 1일부터 30일까지 매주 주말, 총 10일 동안 전국 5개 지역 핫 플레이스 카페를 거점으로 ‘Feel the Drive, THE NEW SM6 오너스 드라이빙 위크’ 시승 이벤트를 진행한다고 밝혔다.8월 매주 주말 양일간 진행되는 시승 이벤트는 8월 1~2일 파주를 시작으로 8~9일 판교, 15~16일부산, 22~23일 광주, 29~30일 대전 등 총 5주간 5개 지역에서 진행되며, THE NEW SM6를 특별하게 경험해 볼 수 있는 1시간 개별 시승코스와 특별한 선물이 준비됐다.이벤트 참여는 르노삼성자동차 고객이라면 누구나 가능하며, 고객을 위한 멤버십 앱인 ‘MY르노삼성’에서 직접 일정과 시간을 선택해 신청할 수 있다.르노삼성자동차 김태준 영업본부장은 “THE NEW SM6는 고객들의 다양한 피드백을 바탕으로 장점은 강화하고 단점은 보완하여 재탄생한만큼, 고객들께 특별한 시승 기회를 통해 달라진 THE NEW SM6를 선보이는 자리를 준비했다”라며, “이번 시승이벤트를 통해 많은 분들이 THE NEW SM6의 새로운 엔진과 최신 멀티미디어 시스템, 새로운 주행보조장치, 첨단 라이팅 시스템, 업그레이드한 승차감까지 충분히 경험해 보기를 바란다”라고 말했다.