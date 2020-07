[스포츠한국 조민욱 기자] 코로나19 영향으로 호텔업계가 새로운 서비스 개발에 나서고 있는 가운데 호텔신라의 비즈니스호텔 신라스테이가 뷔페 조식을 객실에서 이용할 수 있는 ‘셀프 도시락’ 서비스를 선보인다.신라스테이가 론칭하는 ‘조식 TO GO 도시락’은 원하는 조식 메뉴를 직접 도시락에 담아 객실에서 맛볼 수 있는 서비스다. 비교적 많은 이용객들이 동시에 이용하는 조식 뷔페 대신 객실에서 식사를 즐길 수 있어 편의와 사회적 거리두기를 동시에 추구할 수 있다.조식 TO GO 서비스를 이용하는 투숙객은 식사를 위해 일행 모두가 이동하는 번거로움 없이 1명만 레스토랑을 방문해도 일행 모두의 도시락을 픽업할 수 있다. 뷔페에 준비된 모든 음식을 각자의 취향대로 선택해 도시락을 구성할 수 있다.조식 TO GO 도시락은 오는 17일부터 전국 12개 신라스테이 호텔에서 출시하는 객실 패키지를 통해 만나볼 수 있으며, 호텔 별 운영 시간은 상이하다.