[스포츠한국 이슬 기자] 아모레퍼시픽그룹이 새로운 임직원 실천 행동 원칙인 'ABC Spirit'을 선포하고 새롭게 도약한다.아모레퍼시픽그룹은 지난 1일 본사에서 서경배 아모레퍼시픽그룹 회장 등이 참석한 가운데 선포식을 진행했다고 2일 밝혔다. 선포식은 온라인 생중계를 통해 해외 법인과 국내외 임직원에게 메시지를 전달했다.서 회장은 “구성원의 건강과 안전을 최우선으로 하면서 변화의 시기를 함께 이겨나가기 위해 최선을 다하겠다"며 "오랫동안 함께 고민해온 다섯 가지 행동 원칙은 우리가 어디에서 무엇을 하고, 누구와 함께 있던, 아모레퍼시픽그룹의 일원으로서 같은 방향으로 갈 수 있도록 지향점을 제시해 줄 것이다. 각자의 자리에서 실천을 통해 살아 움직이는 행동이 되자”고 전했다.아모레퍼시픽그룹 행동 원칙 ABC Spirit은 고객을 중심으로 행동한다(Customers first), 최초, 최고를 위해 끊임없이 시도한다(Be the first and the best), 열린 마음으로 협업한다(Collaborate with an open mind), 다름을 인정하고 존중한다(Respect differences), 스스로 당당하게 일한다(Act with integrity) 등이다.각각의 행동 원칙은 임직원들이 직접 일하며 겪은 경험담을 토대로 발표했다. 고객을 직접 대면하는 현장 직원부터 연구원, 마케터, 해외법인, 경영진이 진행한 스토리텔링 발표는 임직원의 공감을 이끌어냈다.안세홍 아모레퍼시픽 사장은 “우리의 소명은 ‘사람을 아름답게, 세상을 아름답게’ 하는 것이다"며 "아모레퍼시픽그룹은 변화하는 환경 속에서도 절대로 변하지 않을 원칙의 첫 번째로 고객 중심을 다시 새겼다. 고객이 있어야 우리가 존재할 수 있고 고객을 행복하게 하기 위한 최초와 최고를 향해 끊임없이 시도해야 한다”고 소감을 밝혔다.