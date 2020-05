아우디가 프리미엄 준중형 세단 ‘더 뉴 아우디 A4 (The new Audi A4)’와 ‘더 뉴 아우디 A5 (The new Audi A5)’의 6월 3일 디지털 론칭을 앞두고 사전 등록 이벤트를 실시한다고 밝혔다.이번 ‘더 뉴 아우디 A4/A5 디지털 론칭’의 사전 등록은 6월 3일까지 더 뉴 아우디 A4/A5 디지털 론칭 마이크로 사이트 (Live.AudiKoreaEvent.co.kr)에서 가능하다. 사전 등록 고객 중 7월 31일까지 ‘더 뉴 아우디 A4’, ‘더 뉴 아우디 A5’를 출고하는 모든 고객에게 약 100만원 상당 (부가세 포함)의 서비스 연장 패키지를 제공한다.또한 추첨을 통해 총 1000명에게 아우디 런칭 키트 또는 시승 딜리버리 서비스를 제공하고, 사전 등록 이벤트 기간 중 매일 300명에게 스타벅스 모바일 쿠폰을 증정한다.아우디 A4/A5디지털 론칭 이벤트는 오는 6월 3일 오후 7시 30분부터 진행되며 마이크로 사이트, 아우디 코리아 공식 유튜브 채널과 네이버 TV를 통해 생중계된다.