[스포츠한국 조성진 기자] 시그니처 기타는, 세계적인 명 연주자들의 의견을 적극 반영하고 그들이 선택한 사양으로 무장해 많은 기타 애호가들의 주목을 끌게 한다. 올해에 출시된 유명 브랜드의 일렉트릭 기타 시그니처 모델 중 관심을 가질만한 악기들을 소개해 본다.아이바네즈(Ibanez)가 일렉트릭 기타사의 거대한 산맥으로 자리한 폴 길버트(Paul Gilbert)와의 엔도서 30년 우정을 기념하기 위해 한정 제작한 시그니처 모델이다. 아프리칸 마호가니 바디, 메이플/월넛 넥으로 제작됐고 넥-미들-브릿지 모두 디마지오 PG-13 험버커(패시브 세라믹) 픽업 탑재해 강력하고 다이내믹 풍부한 고출력 사운드를 낸다. 고토(Gotoh) GTC101 브릿지, MG-T 락킹 머신헤드 탑재로 살인적인 스피드의 속주에서도 한치의 틀어짐이 없도록 튜닝 안정성을 강화했다.스티브 바이(Steve Vai)의 아이바네즈 JEM 시리즈는 일렉기타 시그니처 역사상 가장 성공한 모델 중 하나이자 아이바네즈 브랜드 역대 최고의 시그니처 히트작으로 꼽힌다. 새로이 선보인 이 JEM77P는 스티브 바이가 설계한 디마지오 그래비티 스톰 픽업에 추가로 미들 부위에 에볼루션 픽업 싱글코일에 변화를 줬다. 험버커의 깊이는 물론 중고음역에서도 빛을 발하게 설계된 그래비티 스톰의 매력과 다채로운 사운드를 접할 수 있다. 또한 ‘엣지 제로II 브릿지 제로 포인트(The Edge Zero II bridge with Zero Point)’ 시스템은 속주에서도 흔들림없는 튜닝과 인토네이션 콘트롤에 적합하다. 아메리칸 베이스우드 바디, 메이플-월넛 넥, 메이플 핑거보드(24프렛), 코스모 블랙 튜너.브라이언 세처의 ‘59년 할로우바디 내슈빌’에 기반한 모델로 로큰롤 스타일과 아치탑 애호가를 위한 기타(22프렛)다. 라미네이트 메이플 바디/메이플 넥/에보니 핑거보드로 제작됐다. 클래식 그레치 사운드는 TV 존스(Jones)가 특별 개발한 ‘존스 레이 버츠(Jones Ray Butts)’ 픽업을 장착해 특유의 중저음 파워를 제공한다. 부드러운 넥 그립감을 위해 하이엔드급 기타에 자주 사용되는 ‘롤드 핑거보드’를 적용해 오리지널 빈티지 모델같은 연주 느낌을 선사한다. ‘Adjusto-Matic’ 브릿지와 빅스비 비브라토, 고토 락킹머신 시스템으로 튜닝 안정성도 강화했다.럭셔리한 외관부터 눈길을 끄는 깁슨(Gibson) 자니(Johnny) A. 시그니처는 2003년 첫 출시된 이래 꾸준한 인기를 얻고 있다. 레스폴 특유의 소리에 할로우 음색을 잘 매치한 게 특징이며 특히 마치 50년대 후반에 선보인 것 같은 느낌의 기타라서 더욱 눈길을 끈다. 57 클래식 험버커 픽업 및 빈티지 튤립 튜너 탑재. 마호가니 할로우바디, 마호가니 넥/에보니 핑거보드(22프렛) 구성.지난 2007년 8월 8일 월드투어에서 선보인 에디 밴 헤일런의 독창적인 기타를 재현한 모델(22프렛)이다. 일렉트릭 기타사를 바꾼 에디 밴 헤일런이 진두지휘하는 브랜드이다보니 고유 개성이 확연히 나타나는 악기를 선보이고 있는게 이 모델 또한 마찬가지다. 베이스우드 바디, 에보니 핑거보드, ‘Quartersawn’ 넥으로 견고함을 더했다. 음 해상도가 높은 핸드메이드 픽업 울프강(볼프강) AL2가 장착됐고 프렛보드 또한 빠른 연주에 적합하게 설계됐으며 플로이드 로즈 트레몰로는 에디 특유의 톤 다이빙을 제공한다.20대의 젊은 컨트리 뮤지션 헌터 헤이즈(Hunter Hayes) 시그니처인 이 모델은 컨트리에서 가장 탁월하게 빛을 발하며 그 외 헤비한 사운드 연주에도 두루 연출 가능한 범용성이 매력이다. 스트라토캐스터와 텔레캐스터 사이의 그 어떤 사운드를 지향하는 이 모델은 뮤직맨 커스텀 싱글코일 픽업, 쉘러(Schaller) M6-IND 락킹 시스템이 장착됐다. 황동(브라스) 피에조 새들은 어쿠스틱 스타일 피에조 음향을 연출하며 로스티드 메이플 넥/핑거보드(22프렛)다.지난 1970년대부터 일렉기타의 다양하고 풍부한 서스테인에 광적일 만큼 몰두하고 있는 카를로스 산타나의 시그니처 종합판이다. 마호가니 바디와 메이플 탑, 그리고 에보니 끝판왕으로 불리는 가봉 에보니 넥과 핑거보드로 제작돼 외향부터 최고급의 이미지가 물씬 풍긴다. 따뜻하지만 매우 강렬하게 다가오는 서스테인 연출을 위해 얼마나 심혈을 기울였나 알 수 있게 하는 모델이다. PRS 산타나 험버커 픽업과 PRS Phase III 락킹 시스템이 장착돼 있다.PRS가 존 메이어와 2년 간의 연구 끝에 완성한 업그레이드 ‘실버 스카이’ 모델이다. 존 메이어가 선호하는 63, 64년 빈티지 기타의 장점을 현대적으로 재해석해 따뜻한 소리와 친근함을 연출하고 색조와 빛을 각도에 따라 다르게 반사하는 독특한 ‘플립플롭’ 마감 처리로 완성했다. 메이플 프렛보드와 500대 한정 플립플롭(Flip-flop) ‘네불라(Nebula)’ 로즈우드 프렛보드 두 가지로 공개됐다. 튜너는 전통적인 빈티지 스타일의 폐쇄형 튜너지만 PRS의 락킹 디자인이 있다. 실버스카이 메이풀 프렛보드는 635JM 오리지널 픽업을 장착했고, 로즈우드 프렛보드 역시 635JM 픽업이지만 오리지널 픽업보다 모난 데 없이 둥글고 꽉 찬 소리 창출에 포인트를 뒀다.벤 와인맨(Maverick Ben Weinman)과 콜라보 설계한 시그니처 기타(24프렛)다. 피시맨 플루언스 모던 험버커 알니코(네크) 세라믹(브릿지) 픽업을 장착했고, 튜닝과 인토네이션을 잘 유지하도록 설계된 에버튠(Evertune) 기계식 브릿지 시스템도 돋보인다. BW-1은 다양하지만 균형 잡힌 톤을 전달하며 마호가니 바디/메이플 넥/마카사 에보니 핑거보드 구성이다.퓨전재즈 기타의 거장 조지 벤슨(George Benson)의 이 시그니처는 아이바네즈 재즈기타 부문 베스트셀러 중 하나로 멜로딕 재즈톤 연주에 적합하게 설계됐다. 깁슨 ES-175를 기반으로 하는 이것은 저 유명한 슈퍼-58 커스텀 험버커 픽업을 탑재했다. 따뜻한 느낌의 오버드라이브 및 어쿠스틱에선 극히 멜로딕한 소리 연출이 장점이다. 마호가니-메이플 넥/에보니 핑거보드 구성이다.올댓리메인즈(All That Remains) 및 솔로 연주자로도 맹활약하고 있는 제이슨 리처드슨(Jason Richardson)의 새 시그니처 모델. 알더 바디로 울림을 강화했고 최근 고급 일렉기타 스펙 대세 중 하나인 ‘로스티드’ 메이플네크 및 로즈우드 프렛보드를 채용했다. 또한 12dB ‘푸시-푸시’ 볼륨의 고출력 ‘스털링 뮤직맨’ JR 험버커 픽업 장착으로 헤비/라우드 사운드의 진폭을 크게 높였다. 1볼륨 부스트와 1코일탭 톤, 3웨이 토글스위치, 스트링은 어니볼 2221 레귤러 슬링키다. 25.5인치 스케일, 24미디엄 점보 프렛, 16인치 네크 라디우스, 듀얼 액션 트러스로드와 로킹 튜너 등 제이슨의 불을 뿜는 하이테크닉 속주와 그 어떤 강력한 연주에서도 뒤틀림 없는 강한 내구성을 갖췄다.7현 잭슨 프로 시리즈 데이브 데이빗슨(Dave Davidson) 워리어 WR7은 디마지오 임페리엄(Imperium) 픽업을 장착해 다이내믹과 클린 사운드를 고루 잘 표현한다. 코일탭 컨트롤은 순수한 험버킹 메틀 사운드에서 벗어나고 싶을 때 더욱 다양한 사운드를 제공한다. 마호가니 바디, 메이플 넥, 에보니 핑거보드이며 24프렛.마호가니 넥쓰루 디자인 베이스우드 바디, 온두라스 마호가니 넥, 에보니 핑거보드(24프렛), 그리고 장시간 연주해도 피로감을 덜 느끼게 설계된 컨투어 바디가 돋보인다. 또한 픽업셀렉터 조작시 톤 변화 지연을 방지하는 ‘디지털 픽업 스위칭’ 기능 및 디마지오 레인메이커(네크)/드림캐처(브릿지) 험버커 픽업 탑재로 선명한 클린톤에서 강력하고 묵직한 헤비니스 사운드를 고루 연출한다. 게인 부스트 기능이 추가된 커스텀 뮤직맨 프리앰프가 탑재됐고 존 페트루치 트레몰로와 쉘러 M6 락킹머신으로 튜닝 안정성도 강화했다.퀸(Queen)의 숱한 명곡에서 들을 수 있는 브라이언 메이(Brian May) 기타, 즉 ‘레드 스페셜’이라 불리는 이 명기를 재현한 모델이다. 이 시그니처는 매우 독특한 음색으로 Vox AC30 앰프와 조합을 이룬다. 온/오프 위상 스위치로 제어되는 ‘트라이 소닉(Tri-Sonic)’ 픽업을 탑재했고 세미 할로우 마호가니 바디, 머호가니 넥, 에보니 핑거보드(24프렛), 그로버(Grover) 락킹 시스템 구성이다. 현지 소비자가 100만 원도 되지 않는 가격이 특히 돋보인다.레이지 어게인스트 더 머신, 오디오슬레이브 등의 밴드에서 다양하고 실험적인 일렉기타 사운드를 연출한 탐 모렐로(Tom Morello) 시그니처 모델이다. 플로이드 로즈 트레몰로 시스템이 장착됐고 픽업은 고출력 록에 특화된 시모어던컨 핫레일(브릿지)과 펜더 빈티지 노이즈리스(미들/넥)다. 펜더에선 슬립낫의 짐 루트(Jim Root) 재즈마스터도 선보였지만 국내에선 반응도가 낮아 여기에선 제외시켰다.