[스포츠한국 김동찬 기자] 대한항공이 국내에서 처음으로 항공사 신용카드인 '대한항공카드'를 출시했다.대한항공은 현대카드와 함께 상업자 표시 신용카드로 불리는 PLCC 대한항공카드를 27일 출시했다. 보통 기업과 카드사는 제휴를 통해 '제휴카드'를 출시해왔다. 즉 카드사 기본 상품에 특정 업체의 혜택을 더한 수준의 제휴카드다. 하지만 PLCC는 혜택과 리워드 모두 해당 기업 혜택으로 제공하는 것이 특징이다.그래서 대한항공카드는 기존 제휴 마일리지카드가 1500원에 1마일의 마일리지를 적립한 것과 달리 카드결제 금액 1000원 당 1마일의 마일리지를 적립한다. 여기에 신용카드 종류에 따라 신규 가입자에게 특별 보너스를 3000마일에서 최대 3만마일까지 제공한다.또 대한항공 항공권을 직판으로 구매할 경우 1000원 당 최대 5마일을 적립하며, 카드 종류에 따라 면세점, 호텔, 백화점, 골프, 해외 이용시 이용 금액에 따른 추가 마일리지도 적립된다.대한항공카드는 총 4종으로, 각각 항공기의 편명을 연상하는 ‘030’, ‘070’, ‘150’ 카드와 모닝캄 이상 우수 회원만 가입할 수 있는 ‘the First’로 구성했다.150과 the First 카드 회원에게는 항공권 할인권과 기내면세품 할인권이 매년 바우처로 제공된다. 최상 등급인'the First 카드 이용자는 누적 3000만원 이용시 1년의 대한항공 우수회원인 '실버' 등급을 받거나 (5년 내 1회 제공) 또는 연간 1000만원 이상 사용시 10% 마일리지 페이백 혜택(5000마일 한도 내, 매년 제공) 중 하나를 선택할 수 있다.이외에도 콘서트 및 커피전문점 할인, 공항 라운지 및 발렛 파킹 이용 등 카드 종류에 따라 현대카드 및 브랜드사에서 제공되는 다양한 혜택도 누릴 수 있다.카드의 디자인은 보딩패스, 수하물 짐표, 항공기 날개 등 항공여행을 모티브로 했으며, 태극 무늬와 오로라를 상징하는 무늬의 카드 도안 등 고객 취향에 따라 차별화된 디자인을 선택할 수 있다.