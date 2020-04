[스포츠한국 이슬 기자] GS리테일이 온-오프라인 플랫폼 고객을 연결하는 통합 멤버십 서비스를 시작한다.GS리테일은 편의점 GS25, 슈퍼마켓 GS THE FRESH, 헬스앤뷰티 스토어 랄라블라, 온라인 장보기 몰 GS FRESH 총 4개 브랜드 통합 멤버십 서비스 'THE POP’을 다음달 1일부터 선보인다.THE POP의 주요 개편 사항은 직전 3개월 구매 실적에 따른 '4단계 멤버십 등급제' 신설, GS리테일전용 보상 제도 'THE POP 리워즈' 신설, 유료 멤버십 서비스 'THE POP플러스' 신설 총 3종이다.4단계 멤버십 등급제는 직전 3개월 통합 구매 실적을 기준으로 VVIP, VIP, 패밀리, 웰컴 등급으로 운영한다.VVIP등급은 직전 3개월 실적 90만원, VIP등급은 60만원, 패밀리 등급은 3만원, 웰컴 등급은 3만원 미만의 구매 실적으로 나눈다.이용 횟수는 높으나 상대적으로 구매 금액이 낮은 GS25와 랄라블라 고객을 위한 보완책으로 직전 3개월 기준 GS25에서 1회 1000원, 30일 이상 이용한 고객, 랄라블라에서 8만원 이상 구매한 고객을 대상으로 VIP등급에 준하는 스타 등급을 별도로 부여한다.멤버십 등급에 맞춰 GS25에서 사용할 수 있는 상품 교환권과 GS THE FRESH, 랄라블라, GS FRESH에서 각각 사용할 수 있는 할인 쿠폰 등 GS리테일 브랜드에서 사용할 수 있는 통합 혜택을 차등 지급한다.THE POP 리워즈는 기존 멤버십 포인트인 GS&POINT와 별도로 운영하는 GS리테일의 전용 보상 제도다. GS리테일 브랜드를 이용하는 충성 고객에게 더 많은 혜택을 제공하기 위해 신설했다.VVIP등급 회원에게 2500점, VIP등급 회원에겐 1000점을 매월 지급한다. 패밀리 등급 회원에겐 등급 획득 시 최초 1회 1000점을 지급한다. 브랜드별 차등 적용했던 GS&POINT 적립률은 0.1%로 일원화한 다.유료 멤버십 서비스 THE POP플러스도 본격 도입한다. THE POP플러스는 금액을 미리 지불하고 일정 기간 동안 할인 혜택을 누릴 수 있는 GS리테일의 유료 멤버십 서비스다.편의점 GS25가 지난 7월 시범 서비스로 선보인 카페25 유료 멤버십은 최대 51%의 높은 할인률로 고객에게 큰 호응을 끈 바 있다.GS리테일은 카페25 유료 멤버십 이용 데이터 분석 결과를 기반으로 다양한 형태의 유료 멤버십을 기획해 선보일 계획이다GS리테일은 통합 멤버십 서비스 THE POP을 통해 GS리테일 브랜드에서 종합 쇼핑을 즐기는 고객에게 최적화한 멤버십 혜택을 제공한다. 통합 고객 관리를 통해 브랜드간 시너지를 극대화할 수 있을 것으로 기대하고 있다.최윤정 GS리테일 멤버십 담당자는 "통합 멤버십 서비스 THE POP을 통해 차별화한 멤버십 서비스와 새로운 쇼핑 환경을 제공해 고객의 실질적인 혜택 제공 및 만족도를 높여가고자 한다"며"다음달 1일 본격 선보이는 통합 멤버십 서비스 THE POP을 고객이 더욱 효율적으로 이용할 수 있도록 통합 앱도 함께 구축해 선보일 계획"이라고 말했다.