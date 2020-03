[스포츠한국 김동찬 기자] LG전자가 세계 3대 디자인상 가운데 하나인 ‘레드닷 디자인 어워드’에서 최고상(Best of the Best)을 포함해 총 19개 상을 받았다.LG전자는 TV 전체를 벽에 밀착시키는 ‘갤러리 디자인’ 2020년형 LG 올레드 TV가 제품 디자인 부문 최고상의 영예를 받았다고 24일 밝혔다. 이번 수상으로 LG 올레드 TV는 처음 출시한 지난 2013년부터 8년 연속으로 레드닷 디자인 어워드를 받았다. 최고상 수상만 통산 6차례다.레드닷 디자인 어워드는 ‘iF 디자인 어워드’, ‘IDEA(International Design Excellence Award)’와 함께 세계 3대 디자인상으로 꼽힌다. 올해에는 60개국에서 총 6500여 개 제품이 경합을 벌였다.LG 올레드 TV는 디스플레이, 구동부, 스피커, 벽걸이 부품 등을 모두 내장해 외부 장치를 별도로 연결할 필요가 없다. 기존 벽걸이형 TV와 달리 제품 전체를 벽에 밀착시킬 수 있다.이와 함께 LG전자는 이번 레드닷 디자인 어워드에서 LG 시그니처 올레드 8K를 포함한 TV 3종과 LG 시그니처 에어컨, LG 세탁기·건조기, 얼음정수기냉장고, 스타일러, 울트라기어·울트라파인 에르고 모니터, 코드제로 청소기, LG 사운드바 등 총 18개 제품도 디자인 우수성을 인정받아 제품 디자인 부문 본상을 수상했다.한편 LG전자는 LG 시그니처 올레드 8K, 월페이퍼 디자인 LG 올레드 TV 등 LG 올레드 TV 3종은 지난달 또 다른 디자인 어워드 iF 디자인 어워드 2020에서도 본상을 수상한 바 있다.