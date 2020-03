[스포츠한국 이슬 기자] 커피 소비도 '언택트'가 늘었다.스타벅스커피 코리아는 1월부터 2월까지 드라이브 스루 매장에서 차량에서 내리지 않고 주문하는 건수가 지난해 동기간보다 32% 증가했다고 5일 밝혔다.고객이 등록한 차량 정보와 연동해 사전에 등록한 스타벅스 카드로 자동 결제되는 시스템인 `My DT Pass'를 통한 주문 건수도 올해 들어 2달간 지난해 동기간보다 30% 증가했다. 드라이브 스루 전체 차량 주문 중 My DT Pass를 통한 주문 비중은 약 40%에 달한다.스타벅스의 드라이브 스루 매장은 차량에서 내리지 않고 음료를 주문할 수 있는 매장이다. 매장에 도착해 화상 주문 스마트 패널로 파트너에게 직접 주문하거나, 모바일 앱 주문 서비스인 사이렌 오더와 My DT Pass를 활용해 간편하게 주문이 가능하다.스타벅스의 대표적인 언택트 주문 서비스인 사이렌 오더 주문 건수 역시 1월부터 2월까지 800만건을 넘어서며 지난해 동기간 대비 25% 증가했다. 지난해 누적 주문 건수 1억건을 돌파한 사이렌 오더는 올해 2월 기준으로 전체 주문 건수 중 약 22%를 차지하고 있다.스타벅스 코리아 관계자는 “모바일로 간편하게 주문이 가능한 디지털 서비스를 이용하거나 차량 이동 중에도 매장 체류 없이 상품을 수령하는 등 접촉을 최소화할 수 있는 언택트 서비스에 대한 관심이 매년 늘어나고 있는 것으로 분석된다”며, “최근 코로나19 등의 환경적 영향으로 이용 고객의 폭 역시 점차 확대될 것”으로 예상했다.