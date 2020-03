르노삼성자동차가 3월 한 달간 신차 구매 고객들을 대상으로 XM3 잔가보장 할부 및 노후차 교체 특별 할인을 포함한 다양한 구매 혜택을 제공한다고 밝혔다.먼저, 3월 9일 정식 출시 예정인 프리미엄 디자인 SUV인 XM3 구매 고객은 기존 잔가보장 할부 상품보다 높은 잔가율을 보장하는 ‘엑스피리언스(Xperience)’ 할부를 이용할 수 있다. 엑스피리언스 할부는 최대 70%의 잔가율(1년 이내) 보장으로 차량 교체 주기가 비교적 짧고 월 상환 부담을 줄이고자 하는 고객에게 유리한 XM3 전용 상품이다.또한 정부가 개별소비세를 3월부터 6월까지 5%에서 1.5%로 70% 인하 결정을 내림에 따라 엔진 및 트림 별로 SM6는 92만 9000원에서 최대 143만원까지, QM6는 103만원에서 최대 143만원까지인하된 가격에 판매한다. XM3의 경우도 최종 가격 공개 때 개소세 인하분이 함께 반영되어 더욱 경쟁력 있는 가격대를 형성하게 될 예정이다.개소세 인하 혜택과 함께 3월에 2020년형 SM6를 구매하는 고객에게는 ‘SM6 프리 업그레이드’ 프로모션을 통해 트림에 따라 GDe는 최대 244만원, LPe는 최대 245만원의 현금지원을 제공한다.아울러 5년이 경과한 노후차 교체 시 50만원(GDe SE/LE Special 제외), 10년이 경과한 르노삼성자동차 노후차 교체 시 80만원(LE Special 제외)의 할인 혜택을 받을 수 있다. LPe 렌터카 PE와 SE 트림 구매 고객에게는 30만원의 현금 지원 혜택이 제공된다.아울러 THE NEW QM6 구매 고객의 경우, 10년 경과 노후차는 50만원(SE 제외), 르노삼성자동차 노후차는 80만원(SE 제외)의 혜택을 받을 수 있다. 이 외에도 옵션, 용품, 보증연장 등 구입비 지원(GDe 150만원, dCi/LPe 50만원) 또는 현금 지원(GDe 50만원, dCi/LPe 20만원) 혜택 중 하나를 선택할 수 있다.2020년형 SM6와 THE NEW QM6를 할부 구매하는 고객은 최대 36개월간 금리 1.9% 또는 최대 72개월간 금리 3.9%의 저금리 혜택도 이용할 수 있다. 또한, 10년 이상 노후차 보유 고객은 최대 36개월까지 이용 가능한 신개념 스마트플러스 할부 프로그램을 각각 SM6 2.9%, THE NEW QM6 3.9%에 이용할 수 있다.전기차 구매 고객을 위한 특별한 혜택도 준비했다. SM3 Z.E. 현금 구매 고객에게는 600만원의 할인 혜택을 제공하며, 할부 구매 시 최대 60개월 무이자 할부 프로그램을 지원한다.초소형 전기차 르노 트위지 구매 고객에게는 현금 구매 시 최대 30만원의 용품구입 지원비 또는 현금 20만원을 제공하며, 매월 이자만 납입하며 원하는 시기에 자유롭게 원금을 상환할 수 있어 금융 부담을 덜어주는 마음대로 할부 프로그램을 최대 24개월 금리 1%에 이용할 수 있다.마스터 버스(13인승) 구매 고객은 180만원 상당의 용품 구입 비용 또는 현금 100만원을 받을 수 있고, 할부 구매 시에는 최대 60개월간 2.9%의 낮은 금리를 제공받는다.