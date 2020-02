방탄소년단이 정규 4집 ‘MAP OF THE SOUL : 7’ 발매 후 첫 공식 일정으로 지난 21일 오전(현지시간) 미국 NBC ‘투데이쇼’에 출연, 생방송 인터뷰를 진행했다. 인터뷰가 끝난 직후에는 현장에서 방청객과 팬들이 가지고 있던 검은색 담요까지 관심을 모았다.이 담요는 글로벌 스포츠 브랜드 휠라(FILA)가 NBC ‘투데이쇼 (Today Show)’에 출연한 방탄소년단을 만나고자 현장에 모인 3000여 팬들에게 제공한 FILA X BTS 담요다.이날 휠라는 방탄소년단을 직접 만나기 위해 추위 속에서 밤샘 기다림을 자처한 현지 팬들에게 한국에서 자체 제작해 긴급 공수한 FILA X BTS 담요를 선물로 증정했다.휠라가 제공한 FILA X BTS 담요는 지난해 10월 말, 서울 잠실 올림픽 주경기장에서 열린 ‘LOVE YOURSELF: SPEAK YOURSELF [THE FINAL]’ 콘서트에서 관객들에게 배포했던 것과 동일한 제품이다.록펠러 플라자에서 FILA X BTS 담요를 받은 팬들은 담요를 두른 채 인증샷을 촬영하는 모습을 연출했다. 현지 팬들은 한국이 아니면 구하기 어려웠던 이색 아이템을 얻은 즐거움을 SNS에 게시하며, 휠라와 방탄소년단이 펼친 깜짝 이벤트에 호응을 보냈다는 후문이다.휠라 김민정 홍보팀장은 “휠라와 방탄소년단에 보내주시는 팬들의 뜨거운 성원에 보답하고자 정규 4집 발매 활동의 첫 시작을 알린 뉴욕 록펠러 플라자에서 팬들을 위한 FILA X BTS 담요 배포를 진행했다”라며, “앞으로도 차별화된 소통을 위해 최선을 다할 계획”이라고 전했다.