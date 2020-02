[스포츠한국 김동찬 기자] 코웨이가 독일 ‘2020 iF 디자인 어워드(International Forum Design Award)’에서 제품 부문 디자인상을 수상했다.국제디자인포럼이 주관하는 iF 디자인 어워드는 67년 전통을 지닌 디자인 시상식이다. 디자인 혁신성, 심미성, 사용가치 및 사용성 등을 종합적으로 평가해 선정한다. 이번 어워드에서는 56개국 7298개의 출품작이 경쟁을 벌였다.코웨이는 올해 자가관리형 공기청정기 카트리지(AP-1019C), 인테리어 디자인 시리즈(CHP-7200N, AP-1019), 벽걸이 겸용 공기청정기 시리즈(AP-3519A, AP-1519B) 등 총 3개 디자인이 상을 수상했다.이번 수상작인 자가관리형 공기청정기 카트리지는 자가 관리에 최적화된 디자인을 적용했다. 앞 덮개를 열 때 3단계 필터들(프리필터, 탈취필터, 집진필터)이 함께 분리되도록 설계해 필터를 하나씩 분리해야 하는 기존 제품들과 비교해 기기 내부 청소가 편리하다.인테리어 디자인 시리즈(CHP-7200N, AP-1019)는 ‘집안 분위기를 바꾸는 감성 가전’이라는 이미지에 중점을 뒀다. 따뜻한 색상과 소재를 사용해 실내 인테리어와 자연스럽게 조화를 이룬다.또 정수기 CHP-7200N은 정사각형 디자인을 적용해 공간을 넓게 활용할 수 있으며 공기청정기 AP-1019는 깨끗한 공기를 만드는 본연의 기능에 집중해 직관적인 미니멀 디자인을 추구했다.한편 코웨이는 지난 2008년부터 올해까지 13년 연속 iF 디자인상을 수상이라는 영예를 안았다.