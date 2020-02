르노삼성자동차가 2월 한 달간 신차 구매 고객들을 대상으로 노후차 교체 특별 할인, 전기차 할인 등 다양한 구매 혜택을 제공하는 프로모션을 실시한다고 밝혔다.먼저, 2020년형 SM6 구매 고객 중 5년이 경과한 노후차를 교체할 경우 50만원 할인, 10년이 경과한 르노삼성자동차 노후차를 교체할 경우 80만원의 할인 혜택을 받을 수 있다.또한, SM6 GDe 또는 LPe를 구매하는 고객은 최대 250만원 상당의 구입비 지원(옵션, 용품, 보증연장) 또는 현금 최대 200만원 지원 혜택 중 하나를 선택할 수 있다. 아울러 SM6 LPe 렌터카용은 50만원 상당의 구입비 지원(옵션, 용품, 보증연장) 또는 현금 30만원 지원 중 선택이 가능하다.지난해 12월 국내 SUV 시장 월간 판매 1위를 달성한 THE NEW QM6 구매 시 10년이 경과한 노후차 보유 고객에게는 50만원 할인, 르노삼성자동차 10년 이상 노후차를 보유한 고객에게는 80만원의 할인을 제공한다.추가로 옵션, 용품, 보증연장 등 구입비 지원(GDe 150만원, dCi 100만원, LPe 50만원) 또는 현금 지원(GDe, dCi 50만원, LPe 20만원) 혜택 중 하나를 선택할 수 있다.또한 2020년형 SM6와 THE NEW QM6를 할부 구매하는 고객은 최대 36개월간 1.9% 또는 최대 72개월간 3.9%의 저금리 혜택도 받을 수 있으며, 10년 이상 노후차 보유 고객은 최대 36개월까지 이용 가능한 신개념 스마트플러스 잔가 보장 할부 프로그램을 각각 SM6 2.9%, THE NEW QM6 3.9%에이용할 수 있다.한편, 전기차 구매 고객을 위한 프로모션도 마련되어 있다. 넉넉한 중형 세단급 2열 공간을 자랑하는 국내 유일의 준중형 세단 전기차 모델 SM3 Z.E.를 현금 구매할 경우 600만원의 할인 혜택을 제공하며, 할부 구매 시 최대 60개월 무이자 할부 프로그램을 지원한다. 이에 따라 2월에 SM3 Z.E. SE 모델을 현금 구매하는 고객은 국고보조금 616만원에 지역별로 최대 1000만원까지 지원되는 지방보조금을 더해 1484만원에 차량 구매가 가능하다.초소형 전기차 르노 트위지 구매 고객은 현금 구매 시 30만원 상당의 용품구입비 지원 또는 20만원 할인 중 하나를 선택할 수 있다. 할부 구매 시에는 매월 이자만 납입하며 원하는 시기에 자유롭게 원금을 상환할 수 있는 마음대로 할부 프로그램(최대 24개월 금리 1%)을 이용할 수 있다.마스터 버스(13인승) 구매 고객에게는 150만원 상당의 용품 구입 비용 또는 현금 100만원 지원 혜택을 제공하며, 할부 구매 시에는 최대 36개월간 1.9% 또는 최대 60개월간 2.9%의 낮은 금리를 제공받을 수 있다.