[스포츠한국 이슬 기자] CJ푸드빌이 운영하는 외식 브랜드(더플레이스·제일제면소·계절밥상·CJ푸드월드)와 N서울타워가 CJ ONE 가입자를 대상으로 설 맞이 쿠폰 이벤트를 진행한다.CJ ONE 앱에서 31일까지 매일 오전 10시 선착순 3000명에게 5개 브랜드의 할인 및 서비스 메뉴 쿠폰을 제공한다. 다운받은 쿠폰은 다음달 29일까지 사용할 수 있다.더플레이스는 2만 5000원 이상 결제 시 ‘고르곤졸라’ 피자 한 판을 무료로 제공한다. 계절밥상은 성인 2인 이상 식사 시 성인 1인에 한해 50% 할인 받을 수 있는 할인 쿠폰을 선물한다.제일제면소에서는 2만원 이상 결제하면 신메뉴인 ‘새해복튀김‘ 혹은 ‘씨앗 닭강정’ 중 선택해 받을 수 있다. 쿠폰은 테이블당 1매 사용 가능하다.CJ푸드월드는 2만원 이상 결제 시 20% 할인 적용되는 쿠폰을 제공한다. CJ푸드월드는 코엑스몰점, 잠실롯데점, 인천공항점이 있다.N서울타워는 성인 1인 결제 시 동반 1인 무료 입장 가능한 ‘1+1 전망대 입장권’ 쿠폰을 준다. 전망대 티켓부스에서 쿠폰을 제시하면 된다. 입장권은 당일에만 사용 가능하다.이번 이벤트로 제공하는 쿠폰은 모든 제휴카드 및 타 쿠폰 행사와 중복 할인은 불가능하다. 포장 주문 시에도 사용불가다. 브랜드 별 자세한 쿠폰 사용 조건은 CJ ONE 앱의 이벤트 페이지에서 확인할 수 있다.CJ푸드빌 관계자는 “가족, 친지들과 함께하는 설 연휴를 행복하게 보내길 바라는 마음으로 이벤트를 마련했다”며 “이번 겨울은 CJ푸드빌 브랜드와 좋은 추억을 만드시길 바란다”고 말했다.