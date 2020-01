[스포츠한국 김동찬 기자] 위메이드트리가 블록체인 플랫폼 ‘위믹스(WEMIX)’ 론칭을 기념해 다양한 프로모션을 실시한다.오는 2월 28일까지 진행하는 이번 프로모션은 2회에 걸쳐 각 3개의 미션을 달성하는 것으로 위믹스 회원에 가입하면 누구나 참여 가능하다.먼저 회원가입 및 3시간 마다 제공하는 위믹스 토큰을 이용해 선물상자를 구매하면 각종 문자와 게임토큰을 받을 수 있다.이를 통해 회원들은 ‘PLAY! WEMIX NETWORK’ 문자를 모아 완성하는 빙고 미션, 게임토큰 보유량 미션, 신작 모바일게임 '크립토네이도 for WEMIX'의 사전예약 미션에 참여할 수 있다.각각의 미션을 달성하면 추첨을 통해 카카오 암호화폐 클레이(KLAY) 20만개, 위믹스 토큰 400만개를 총 보상으로 제공한다. 클레이는 카카오 자회사 그라운드X에서 개발한 블록체인 플랫폼 클레이튼의 암호화폐다. 현재 위메이드트리는 클레이튼 거버넌스 카운슬 멤버로 참여하고 있다.이와 함께 신작 '크립토네이도 for WEMIX'도 사전 예약을 시작으로 본격적인 서비스 준비에 돌입했다. 사전 예약을 신청한 회원은 NFT 아이템, 골드, 게임토큰(TORNADO)을 선물하고 게임 정식 오픈일에 지급한다. 크립토네이도는 위메이드트리에서 자체 개발한 블록체인 기반 모바일게임으로 장르는 방치형 RPG다.또 위메이드트리는 미르의 전설 지식재산권(IP)를 활용한 ‘전기 H5 for WEMIX’를 서비스할 예정이다. 향후에는 국내 모바일게임 시장에서 큰 성과를 거둔 ‘윈드러너 for WEMIX’, ‘캔디팡 for WEMIX’, ‘에브리타운 for WEMIX’를 비롯해 ‘두근두근 레스토랑 for WEMIX’, ‘터치파이터 for WEMIX’, ‘전기 모바일 for WEMIX’등을 순차적으로 출시할 계획이다.위믹스 관계자는 "복잡한 진입 과정을 요구하던 기존의 블록체인 플랫폼들과는 달리 구글 로그인을 통해 쉽게 접근할 수 있다"면서 "편의성을 높여 설계한 만큼 보다 많은 이용자들이 참여할 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.