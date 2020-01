[스포츠한국 이슬 기자] CJ올리브네트웍스의 통합 멤버십 CJ ONE 회원 수가 2019년 기준 2600만명을 돌파했다.CJ ONE은 CJ그룹의 다양한 브랜드에서 포인트를 적립, 사용할 수 있는 통합 멤버십 서비스다. 연간 적립한 포인트의 약 90%가 결제 시 현금처럼 사용되고 있다.CJ ONE 회원 수는 2015년 2000만명에서, 2016년 2190만명, 2017년 2360만명, 2018년 2500만명으로 꾸준히 늘었다.CJ ONE 포인트 적립 및 사용이 가장 많은 제휴 브랜드는 올리브영이다. 뒤는 CGV, 투썸플레이스, 푸드빌 외식 브랜드(뚜레쥬르, 빕스, 계절밥상 등), 오쇼핑 순이다. CJ ONE의 주요 고객층인 20~30대 여성 회원의 소비 트렌드가 반영된 것으로 보인다.CJ ONE은 앱을 통해서 다양한 생활문화를 경험할 수 있는 혜택도 제공한다. 대표적인 것은 지난 해 약 90만명의 회원이 참여한 문화 초대 프로모션이다. 전시, 공연, 레저 등 다양한 문화 행사를 할인가로 제공한다.CJ ONE 문화 초대 프로모션 이벤트를 한 눈에 확인할 수 있는 '문화타운'도 운영한다. 각 공연 뉴스와 리뷰, 날짜 별 문화 이벤트도 쉽게 확인할 수 있다.모든 회원이 이용할 수 있는 ‘에듀타운’도 오픈했다. 디지털 교과서, 영어 교육, 원데이 클래스 등을 CJ ONE 포인트로 체험할 수 있는 서비스다.김우상 CJ올리브네트웍스 데이터사업팀 팀장은 “포인트 이용뿐 아니라 CJ ONE에서 제공하는 다양한 서비스에도 많은 관심을 보이는 CJ ONE 회원들에게 감사하다”며 “올해도 월 평균 300 만명이 이용하는 CJ ONE 앱올 통해 세대를 아우르는 생활문화 서비스를 제공하겠다”고 말했다.