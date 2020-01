스타벅스커피 코리아가 오는 21일부터 2월 6일까지 방탄소년단과 컬래버레이션한 퍼플 색상의 음료 1종, 푸드 5종, MD 상품 6종을 새롭게 선보이며, 청년들의 꿈을 응원하는 캠페인을 전개한다고 밝혔다.올해 1월 1일부터 ‘Be the Brightest Stars’를 테마로 한 새해 프로모션을 진행하고 있는 스타벅스는 21일부터 사회 전반에 걸쳐 선한 영향력을 펼치고 있는 방탄소년단과의 협업을 통해, 대한민국의 미래인 청년들에게 “너는 그 자체로 빛나는 별”이라는 공감과 희망의 메시지를 전할 예정이다.캠페인 시즌 동안 스타벅스는 방탄소년단과 협업한 품목의 판매 수익금 일부로 기금을 조성해 ‘아름다운재단’과 함께 하는 <청년 자립 프로젝트> 후원 사업을 위해 기부한다.스타벅스는 지난 8일 보호시설을 떠나 스스로 자립해야 하는 보호종료청년의 자립지원을 위해 ‘아름다운재단’과 MOU 협약을 체결한 데 이어, 이번 ‘Be the Brightest Stars’ 캠페인을 통해 향후 스타벅스만의 차별화된 청년 지원사업을 가속화해 나갈 방침이다.이번 캠페인에서는 ‘블루밍 퍼플 뱅쇼’를 비롯해 별빛이 반짝이는 밤하늘을 형상화한 보라 색상의 다양한 상품을 선보인다. ‘블루밍 퍼플 뱅쇼’는 엘더플라워 향이 은은하게 느껴지는 포도주스와 과일을 함께 즐길 수 있는 뱅쇼 음료로, 따뜻하게 추위를 녹여주는 뱅쇼처럼 별처럼 빛날 대한민국 청춘을 위로하고자 하는 응원의 메시지를담았다.이와 함께, ‘블루베리 스타 마카롱’, ‘퍼플 베리 치즈 케이크’, ‘퍼플 스타 컵 케이크’ 등 화려한 색상의방탄소년단과의 컬래버레이션 푸드 5종을 선보이며, 21일부터 ‘퍼플 베리 치즈 케이크’ 혹은 ‘퍼플 스타 컵 케이크’를 포함하여 컬래버레이션 푸드 5종 중 2종을 구매한 고객에게 선착순으로 방탄소년단 로고 모양의 캔들을 제공한다(캔들 재고 소진 시 증정 이벤트 종료, 컬래버레이션 푸드는 매장 상황에 따라 일별 조기 소진 가능).또한, 리얼 골드로 고급스럽게 디자인된 머그 1종과 글라스 2종, 태블릿PC와 노트북까지 넣을 수 있는 파우치 2종, 틴 케이스에 담긴 키 체인 1종 등방탄소년단과의 컬래버레이션 MD 상품 6종도 함께 출시된다(품목당 1인 1개 구매 제한, 미군 매장 및 몰, 마트, 백화점 입점 매장, 일부 MD 미판매 매장 제외).아울러, 시즌 기간 동안 방탄소년단과 스타벅스 로고가 어우러진 감각적인 디자인이 돋보이는 슬리브와 쇼핑백을 운영한다. 쇼핑백과 슬리브는 모두 한정 수량으로 운영하며, 쇼핑백의 경우 방탄소년단과의 컬래버레이션 MD를 구매한 고객에 한해 제공된다.특히, 협업 시즌 기간 동안방탄소년단의 MAP OF THE SOUL : PERSONA 앨범에 수록된 ‘Make It Right’이 전국 스타벅스 매장에 플레이되어, 방문 고객들이 노래를 통해서도 방탄소년단과의 컬래버레이션시즌을 경험할 수 있도록 할 예정이다.스타벅스 송호섭 대표이사는 “한국을 넘어 전 세계적으로 선한 영향력을 펼치고 있는 방탄소년단과의 컬래버레이션을 진행하게 되어 뜻 깊게 생각한다”라며, “그 동안 우리가 경험해 왔던 방탄소년단의선한 영향력이 이번에 스타벅스를 통해서도 많은 고객들께 전달되어, 진정 빛나는 별들인 대한민국 청년 지원사업에 대해 많은 관심과 응원을 보내는 계기가 될 수 있길소망한다”라고 밝혔다.