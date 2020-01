▶ 1월 16~19일까지 캘리포니아 애너하임 컨벤션센터

▶ 아이바네즈는 대규모의 새 기타 컬렉션 공개

▶ PRS는 35주년 기념 모델 및 뉴 SE, S2 등 선봬

▶ 롤랜드 A-88MKII 미디 키보드, 보스 SY-1000 신스페달 출시

▶ 쉑터, ‘실버 마운틴’ 시리즈 최초 공개

▶ 시모어 던컨, 화제의 ‘뉴 사이클론’ 픽업 론칭

▶ 콜트 ‘KX300 Etched’, 파워풀 하이게인+세밀한 아티큘레이션

[스포츠한국 조성진 기자] ‘윈터 남(Winter NAMM) 2020’이 오는 16일(현지시간)부터 19일까지 캘리포니아 오렌지카운티 애너하임 컨벤션센터에서 열린다.개최 장소를 따 ‘애너하임 악기박람회’로도 통하는 남(NAMM)쇼는 ‘The National Association of Music Merchants’의 약자로, 2000여개 전시업체가 참여하고 140여 개국에서 10~12만여 명 이상이 운집해 11억 달러 이상의 구매가 창출되는 세계 최고 권위의 악기/음향 박람회다.남쇼는 매년 초(겨울)와 중반(여름)에 걸쳐 두차례 개최되고 있는데, 연초인 겨울에 열리는 ‘윈터 남쇼’가 규모와 내용 면에서 그해 악기/장비 트렌드를 리드하는 거의 모든 새 모델들이 출품된다. ‘섬머 남쇼’은 윈터 남의 축소판이라 흔히 ‘리틀 남쇼’라고들 한다.윈터 남쇼 2020에도 글로벌 악기/장비 브랜드들이 총집결해 자사의 신 모델을 다양하게 선보인다.펜더(Fender) 기타는 최고 사양으로 제작된 아메리칸 울트라 시리즈가 크나큰 화제를 불러 일으키고 있는 가운데 명 연주자들의 시그니처 모델 종류를 확대할 것이란 말이 돌고 있다. 깁슨(Gibson) 기타는 애덤 존스와 토니 아이오미 시그니처 등을 비롯해 여러 모델을 선보일 거라 예상된다. 펜더와 깁슨 모두 ‘윈터 남쇼’ 개막일을 얼마 앞둔 현재까지 출품 관련 철저한 비밀을 유지하고 있어 현지 유력 전문 매체들 조차 ‘예측’만 하고 있는 상황이다.아이바네즈(Ibanez) 기타는 이번 남쇼에서 무려 19종이나 되는 신 모델 컬렉션을 대거 출품한다. RG 프리미엄 라인부터 AZ 라인 등의 일렉트릭 기타와 AEG 어쿠스틱 기타 등등 굴지의 기타 브랜드답게 대규모의 기타 새 모델들을 출품한다. 또한 에코 쉬프터 딜레이 페달 및 트레몰로와 플랜저 페달 등의 작은 사이즈 이펙트들도 여러 종 선보인다.PRS 기타는 2020년이 창립 35주년이 되는 해인 만큼 35주년 스페셜 에디션 등을 비롯 6종의 뉴 SE와 S2 McCarty 594 등을 공개한다.쉑터(Schecter) 기타는 남쇼 2020에서 ‘실버 마운틴’ 시리즈를 처음 선보인다. 새롭게 설계된 소닉 시듀서(Sonic Seducer) 픽업이 장착된 쉑터의 야심작이다. 또한 사양이 업그레이된 PT 프로 시리즈도 선보인다.ESP 기타는 LTD 딜럭스, LTD200, LTD Xtone PS-1000 시리즈 등 여러 신제품을 출품 예정이다.레버렌드(Reverend) 기타는 라운드하우스, 워호크, 컨텐더 플랫탑 새 모델 및 나인인치네일스의 기타리스트 로빈 핀크(Robin Finck)의 시그니처 모델을 새롭게 선보인다.콜트(Cort) 기타는 KX 시리즈의 새 모델 ‘KX300 Etched’를 공개한다. 샌드블라스트 스왐프 애쉬탑과 마호가니 바디로 제작됐고, EMG 레트로액티브 슈퍼77 험버커 픽업을 장착해 고출력 사운드에서 세밀한 아티큘레이션까지 가능케 했다.와시번(Washburn)은 헤비메틀 그룹 스트라이퍼(Stryper)의 리드보컬 마이클 스윗 시그니처 어쿠스틱 기타를 선보인다. 와시번에선 지난해에 패럴액스(Parallaxe) V 마이클 스윗 시그니처 일렉트릭 기타를 출시했는데, 기대 이상의 폭발적인 반응을 얻은 바 있다. 이에 고무된 와시번 측은 올해엔 마이클 스윗의 어쿠스틱 시그니처 모델을 새로이 선보이기로 한 것이다.수프로(Supro)는 내쉬빌 기타리스트 포드 서스턴(Ford Thurston)과의 콜라보로 빅스비 B-7을 장착한 세미할로우 일렉트릭 기타 2종-콩퀴스타도르, 클레몬트-을 공개한다.드안젤리코(D'Angelico) 기타도 2020 고급 어쿠스틱 라인을 출품한다.마틴(Martin) 기타는 고가의 D-18E 2020, D-42(퍼플) 리미티드에디션 버전과 뉴 모던 딜럭스 시리즈(D-28E, 000-28E, OM-28E, D-18E), 16 시리즈(GPC-16E, 000C12-16E, BC-16E)와 X 시리즈 등을 선보인다. D-18E 2020은 지난 1934년에 첫 선을 보인 역사적인 마틴 기타를 기반으로 제작된 모델이다. 뉴 모던 딜럭스 시리즈는 티타늄 트로스로드 등 마틴이 현대적인 접근법을 거듭난 라인으로 ‘윈터 남 2019’에서 최초 공개된 이래 꾸준히 사랑받고 있다.워익(Warwick)은 LTD 2020과 NT LTD 2020 4현과 5현 베이스 기타 등을 공개한다. 팀빌트와 마스터빌트 모델로 선보이는데 특히 마스터빌트 모델의 경우 전 세계 단 25대만 한정 제작해 희소가치를 더했다.시모어 던컨은 뉴 사이클론(Psyclone) 픽업을 선보인다. 로커빌리, 컨트리 타입의 필터트론 픽업 톤을 듀얼 험버커 기타에서 다시 연출할 수 있게 됐다.영국의 앰프 제조사 오렌지(Orange)는 리틀 베이스씽 앰프를 통해 자사 기술력을 대대적으로 홍보한다.복스(Vox)는 레트로풍의 미니 슈퍼비틀 앰프와 캠브릿지(Cambridge)50W 앰프, 하트케(Hartke) 앰프는 새롭게 설계된 LX5500, LX8500 베이스앰프 등을 공개한다.롤랜드(Roland)는 A-88MKII 미디 키보드 등을 비롯한 첨단 기술력의 새 모델들을 선보일 예정이다.보스(BOSS)는 DD-3T, DD-8 디지털 딜레이, SY-1000 신스페달 등등 다양한 이펙트에서 헤드폰 라인에 이르는 신모델을 선보이며, TC일렉트로닉은 플래시백2와 홀오브패임2 미니페달 등 여러 새 모델을 공개한다.일렉트로 하모닉스(Electro-Harmonix)의 신상품 중에선 EHX-2020 소형 튜너 페달이 눈에 띈다. 컬러 LED 디스플레이가 탑재된 이것은 기타의 초저음 B0~B7의 튜닝 범위까지 커버 가능하고, 436Hz~445Hz의 보정 및 3개의 플랫 튜닝모드가 있다.코르그(Korg)는 뉴 코르그SV2와 SV2S, 웨이브스테이트 시퀀싱 신시사이저 등을 공개 예정이다.