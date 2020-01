[스포츠한국 이승택 기자] 국내 주류전문기업 골든블루가 세계적인 마스터블렌더로 성장할 수 있도록 지원하기 위해 시작한 사회공헌활동 ‘마스터블렌더 육성 프로젝트’ 4회장학생을 지난 달 9일부터 모집 중이라고 밝혔다.마스터블렌더는 주류 제조 전문가로 원료를 직접 선택하는것부터 발효, 증류, 숙성까지 위스키를 만드는 전 과정을 총괄 관리한다.나아가 향과 맛을 블렌딩하고, 제품의 우수한 품질을 오래 유지할 수 있도록 관리하는 역할까지 수행하는 전문가다. 국내 1등 정통 위스키인 ‘골든블루’를 비롯해 세계적인 위스키인 조니워커, 발렌타인 등 명성을 자랑하는 대다수의 위스키 제품도 권위있는 마스터블렌더의 손을 통해 탄생했다.골든블루도 위스키의 본고장인 스코틀랜드에 위치한 헤리엇와트 대학교(Heriot-Watt University) 양조·증류학 석사과정을 이수할 장학생을 찾고 있다.2017년 선발돼 현재 이 대학교에서 1년의 석사과정을 수료한 김빛나, 김준민씨는 현재 골든블루 마케팅본부에서 근무하고 있다. 2018년 선발된 2기 장학생들도 성공적으로 석사 학위를 취득했으며, 그 중 정성운씨는 높은 학업 성적과 논문 성적을 받아 ‘우수졸업자(MSc in Brewing and Distilling with Distinction)’ 중한 명으로 선정되기도 했다. 또한, 작년에 뽑힌 2명의 3기 장학생도 ㈜골든블루의 지원 하에 현재 스코틀랜드에서 공부 중이다.신청 기간은 오는 19일까지이며, 신청자격은 대한민국 국적을 소지한 학사학위 취득자 또는 2020년 2월 대학졸업 예정자로 IELTS Academic 6.5 이상의 성적이 필수 조건이다. 최종 2명의 장학생은 서류심사, 1차 면접, 2차 면접(PT 포함) 등 단계별 과정을 거쳐 선발된다. 지원내역은 헤리엇와트 대학교 양조·증류학 석사과정 학위을 취득할 수 있는 학비와 체재비, 항공료 등이다.접수는 골든블루 홈페이지에서 신청서를 다운로드 받은 후, 이메일(csr@goldenblue.co.kr)로 가능하다.