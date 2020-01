[스포츠한국 김동찬 기자] 엔씨소프트가 모바일 MMORPG(다중접속역할수행게임) ‘리니지2M’의 세번째 OST ‘더 히어로즈(The Heroes)’를 발매한다.엔씨소프트는 2일 리니지2M에 등장하는 다섯 개 종족(휴먼, 엘프, 다크 엘프, 오크, 드워프)의 테마곡으로 구성한 더 히어로즈를 오후 6시 공식 유튜브 채널 및 음원 사이트를 통해 공개한다고 밝혔다.이번 OST 또한 엔씨소프트 게임 사운드를 담당하고 있는 NCSOUND(엔씨사운드)가 작곡했다. 오케스트라 연주는 미국 내슈빌 뮤직 스코링 오케스트라(Nashville Music Scoring Orchestra)가 맡았다.녹음은 미국 오션 웨이 스튜디오(Ocean Way Studios)에서 진행하고, 한국예술종합학교 재학생 합창단과 헝가리 부다페스트 스코링(Budapest Scoring)이 합창에 참여했다.한편 엔씨소프트는 총 4개의 리니지2M OST 앨범을 순차적으로 선보이고 있다. 지난해 11월 25일과 12월 11일, 뮤지컬 배우 전동석이 참여한 'The Call of Destiny 2'와 'The One'을 차례로 발매했다. 마지막 OST ‘Warheart’는 이달 31일 공개할 예정이다.