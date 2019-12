[스포츠한국 조민욱 기자] KT 음원서비스 플랫폼 지니뮤직이 지난 3년간 이용자들이 가장 많이 들은 캐럴송을 집계한 결과를 발표했다.지니뮤직은 머라이어 캐리의 ‘All I Want For Christmas Is You’가 이용자들이 가장 많이 찾은 인기 캐럴송으로 꼽혔다고 24일 밝혔다.발매된 지 무려 25년이 지난 이 곡은 지니 연간 캐럴송 차트에서 3년째 1위에 오르며 식지 않는 인기를 누리고 있다. 이 곡이 수록된 머라이어 캐리의 성탄절 앨범 ‘메리 크리스마스’는 전 세계적으로 1600만장이 팔려 기네스북에 오르기도 했다.2위는 국내 캐럴송으로 대중적인 인기를 누려온 ‘크리스마스니까’가 차지했다. 성시경, 박효신, 이석훈, 서인국, 빅스가 2012년 부른 발라드 캐럴송이다.3위로 인기를 얻고 있는 곡은 아리아나 그란데의 ‘Last Christmas’다. 왬(Wham)의 노래를 밝은 분위기로 재해석해 부른 곡으로 2013년 출시됐다. 4위는 환상의 아카펠라 그룹 스트레이트 노 체이서가 2014년 출시한 밝은 분위기의 화음이 돋보이는 ‘Text Me Merry Christmas)’가 차지했다.인기 캐럴송 5위는 2013년 출시된 켈리 클락슨의 ‘Underneath The Tree’로 켈리 클락슨의 폭발적인 가창력을 만날 수 있는 곡이다.한편, 지니뮤직은 크리스마스를 맞아 최신 캐럴송 부터 스테디셀러 캐럴송, 특이 장르 캐럴송 등 다양한 이용자들이 입맛에 맞는 캐럴송을 선택해 감상할 수 있도록 ‘크리스마스가 즐거워지는 특별한 음악’ 큐레이션을 선보이고 있다.아울러 성탄절을 앞두고 팬 100만명을 돌파한 지니 페이스북에서는 감사 이벤트도 진행 중이다. 특히 당첨된 1명에게는 스타벅스 아메리카노 100잔을 선물로 증정한다.이상헌 지니뮤직 마케팅실 실장은 “크리스마스를 맞아 음악과 함께 따뜻한 분위기를 만끽하는 연말연시가 되길 바란다”고 전했다.