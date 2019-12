BMW 그룹 코리아가 내년 1월 31일까지 7주간 전국 BMW와 MINI 공식 서비스 센터 및 라이프스타일 숍에서 ‘BMW/MINI BOGO(Buy One Get One) 캠페인’을 진행한다고 밝혔다.BMW와 MINI 전 차종을 대상으로 하며 오리지널 카 액세서리, 오리지널 부품, 라이프스타일 등 세 가지 품목에 대해 ‘BOGO 패키지’ 제품 구매 시 지정된 제품 1개를 무상으로 제공한다.이와 함께, BMW 그룹 코리아는 이번 캠페인 기간 동안 BMW와 MINI 공식 서비스 센터 방문 고객을 대상으로 다양한 사은품을 제공한다.BMW/MINI Plus App을 통한 예약 방문 고객에게는 BMW/MINI 카드케이스 또는 텀블러를, 공식 서비스 센터를 방문한 유상 수리 고객 및 제품 구매 고객 중 모빌리티 케어 번호를 휴대폰에 저장한 고객에게는 ‘My BMW Care/My MINI Care’ 차량관리 팁 카드와 함께 주차번호 알림판(Parking Memo Board)을 증정한다.