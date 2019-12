[스포츠한국 이승택 기자] 오비맥주가 지난 11월 28일 강남구 역삼동 ‘마루 180’에서 스타트업들을 대상으로 IT 아이디어 공모전 ‘오비맥주 스타트업 데이’를 열었다고 밝혔다.‘오비맥주 스타트업 데이’는 역량있는 IT 분야 스타트업을 발굴하기 위해 오비맥주가 처음 기획한 행사다. 이번 행사에는 참가를 신청한 31개 스타트업 중 오비맥주와의 온·오프라인 멘토링 세션을 거쳐 최종 경연대회에 오른 총 11개 업체가 참여했다.업체들은 맥주업계의 영업과 마케팅 분야에서 급증하는 소비자 데이터에 대한 대응 방안과 소비자 만족도 향상을 위한 혁신 아이디어들을 제시했다.오비맥주는 현장 심사를 통해 가장 높은 종합 점수를 받은 우승팀 ‘데일리샷(DailyShot)’에 ‘2019년 오비맥주 Beyond Beer’ 상을 수여했다. 오비맥주는 수상팀에게 상금 400만 원과 아이디어 실행을 위해 경영진과의 주기적인 미팅에 참여할 수 있도록 도울 예정이다.오비맥주 백주환 부장은 “4차 산업혁명 시대를 맞아 유통업계에서도 빅데이터의 사회·경제적 가치가 높아지고 있다”며 “혁신 스타트업들을 발굴해 동반 성장할 수 있는 기회를 지속 확대해 나갈 계획이다”라고 말했다.