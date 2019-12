[스포츠한국 이승택 기자] 르노삼성자동차가 오는 26일까지 자사 LPe 차량으로 뛰어난 연료효율을 기록한 보유고객에게 경품을 증정하는 ‘LPe 모델 연비 콘테스트’를 진행한다고 밝혔다.르노삼성자동차와 대한LPG협회가 공동으로 주최하는 이번 행사는 ‘LPe 모델 연비 콘테스트’는 국내 유일의 중형 LPG SUV인 ‘THE NEW QM6 LPe’를 비롯해 프리미엄 중형 LPG 세단 ‘SM6 LPe’, 준대형 LPG 세단인 ‘SM7 LPe’ 등 르노삼성자동차 LPe 모델 오너라면 누구나 참여 가능하다.참여 방법은 LPe 차량 운행 중 평균연비가 가장 높게 나온 순간의 트립미터 화면을 손가락 하트와 함께 촬영한 후, 인증사진을 인스타그램, 페이스북, 블로그 등 개인 SNS에 게시하면 된다. 게시를 마친 후 대한LPG협회 공식 포스트(https://post.naver.com/greenlpgcar) 또는 네이버 카페 'QM6 매니아', '클럽 르노'의 이벤트 페이지에 SNS URL을 포함한 댓글을 남기면 응모가 완료된다.단, 1회 주행거리가 10km 이상인 경우에 한하며, 주행거리와 연비를 한 화면에 촬영한 사진만 기록으로 인정된다. 타인과 기록이 동일할 경우에는 SNS 게시물의 노출이 많을수록 유리하다.참여 고객 중 ▲LPe 연비왕에게는 신라호텔 더 파크뷰 뷔페 2인 상품권(1명) ▲2등에게는 필립스 고퓨어 차량용 공기청정기(1명) ▲3등에게는 백화점상품권 10만 원권(1명)을 증정한다.또한 ▲기록과 관계없이 정성스러운 리뷰를 게시한 2명에게는 LPG충전상품권 20만 원권 ▲전체 이벤트 참여자 중 추첨을 통해 선정된 2명에게는 LPG충전상품권 5만 원권 ▲선착순 응모자 50명에게는 LPG충전상품권 2만 원권을 각각 제공한다.한편, 르노삼성자동차는 지난 3월 LPG모델 일반판매가 개시된 이후로 높은 판매량을 꾸준히 유지하며 시장을 선도하고 있다고 밝혔다. 올해 3월부터 10월까지 SM6 LPe의 판매량은 5242대로 전체 SM6 판매량의 46.2%를 차지했으며, SM7 LPe 모델은 총 2416대로 전체 SM7 판매량의 92.6%라는 높은 비율을 기록했다.지난 6월 선보인 국내 유일의 LPG SUV인 THE NEW QM6 LPe는 10월까지 5개월 간 총 1만 2296대가 팔리며 국내시장에서 돌풍을 일으키고 있다. 이는 같은 기간 QM6 판매량의 57.5%에 달하는 수치로, QM6가 중형 SUV 판매 2위 자리를 공고히 유지하는데 기여하고 있다.