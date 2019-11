[스포츠한국 이승택 기자] 기아자동차가 오는 12월 23일 부산 해운대구 소향씨어터 신한카드홀에서 열리는 뮤지컬<헤드윅> 공연에 THE K9 멤버십 고객을 초청한다고 밝혔다.이번 『THE K9 뮤지컬 인비테이션』 이벤트는 THE K9 고객들이 품격 있는 문화 활동을 통해 보다 프리미엄한 가치를 느낄 수 있도록 마련한 행사로, 기아차는 총 450쌍(900명)의 고객을 초청할 예정이다.뮤지컬 <헤드윅>은 동독 출신의 실패한 트랜스젠더 록 가수 ‘헤드윅’의 삶을 그린 작품으로, 정체성의 혼란, 사랑과 배신 속에서 주인공 헤드윅이 자신을 찾아가는 과정을 모노드라마 형식으로 그려낸 작품이다.<헤드윅>은 1998년 미국 초연 이후 전 세계에서 사랑받으며 토니상, 드라마데스크상, 드라마리그상, 한국뮤지컬대상 등 다수의 상을 수상한 세계적인 흥행 대작 뮤지컬로, 이번 공연에서는 이규형(헤드윅), 유리아(이츠학) 등 국내 최고 수준의 뮤지컬 배우들이 출연해 명연기를 펼친다.뮤지컬 <헤드윅> 공연의 관람을 원하는 THE K9 멤버십 고객은 12월 3일(화)까지 더 멤버십 컨시어지(080-500-2000) 또는 기아차 홈페이지 및 레드멤버스 홈페이지 내 이벤트 페이지를 통해 응모가 가능하며, 당첨자는 12월 4일 이후 개별 연락을 통해 통보될 예정이다(기존 K9 출고 36개월 미만 고객도 응모 가능).공연 당일에는 관람 고객들에게 해비치 호텔 2박3일 숙박권(2명), JBL 스피커(2명), K9 듀퐁 여권지갑(5명) 등 다양한 경품을 증정하는 추첨 이벤트도 진행한다.