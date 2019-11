[스포츠한국 김동찬 기자] 게임 아이템을 앞으로 소유할 수 있게 될 전망이다.위메이드트리는 20일 서울 강남구 역삼동 메리츠타워 아모리스강남점에서 블록체인 플랫폼 ‘위믹스 네트워크(Wemix Network)’ 기자간담회를 열었다.이 자리에서 김석환 위메이드트리 대표는 "블록체인 게임은 블록체인화 한 아이템을 다양한 게임으로 옮길 수 있으며, 해당 아이템에 대한 소유가 게임회사가 아닌 이용자가 갖는 것이 강점이다”면서 “암호화폐와 게임간의 연동을 통한 경제 시스템, 블록체인 게임 개발 등을 선보인다”고 밝혔다.그 동안 게임 내 아이템은 유저가 ‘사용권’에 대한 구매를 하는 시스템이었다. 즉 소유권이 없기 때문에 게임 서비스가 종료되면 아이템도 사라지는 형태였다. 하지만 블록체인 기술을 활용하면 아이템이 자유롭게 이동할 수 있기 때문에 유저가 소유하는 개념으로 자리 잡힌다.즉 싸이월드가 미니홈피 서비스를 종료하면서 발생한 아이템 소유권 환불 문제와 같은 일이 발생하지 않은다.오호은 위메이드트리 대표는 “하나의 게임이 서비스가 종료되더라도 그 게임에서 파생된 다른 게임으로 아이템을 이동시킬 수 있다”면서 “그렇기 때문에 블록체인 서비스를 종료하지 않는 이상 아이템이 사라지거나 하는 경우는 없다”고 말했다.오 대표는 이어 “특히 블록체인 서비스는 서버 비용이나 기타 관리 부분에서 유지 비용이 크지 않기 때문에 우리가 서비스를 종료하는 일은 없다”고 덧붙였다.한편 이날 공개한 ‘위믹스 네트워크’는 기존 블록체인 게임의 문제로 지적된 TPS(Transection Per Second)와 거래 비용의 문제를 해결하기 위해 다양한 방법을 채택했다.먼저 확장성에 제한을 두지 않았다. 이를 위해 위믹스 네트워크는 프라이빗 체인 기반의 서비스 체인을 통해 게임과 관련된 대규모 트랜잭션을 처리하며, 게임과 유저가 늘어남에 따라 서비스 체인을 병렬적으로 늘려가는 멀티 체인 구조를 채택했다.또 많은 서비스 체인들 간의 자산과 데이터 이동을 지원하기 위해 인터체인 역할을 하는 브릿지 체인을 구현했으며, 이를 통해 체인의 수와 종류에 관계없이 통합적 자산과 데이터 관리가 가능하다.위메이드트리는 블록체인 게임을 직접 개발한 RPG인 ‘크립토네이도 for WEMIX’를 시작으로, ‘윈드러너 for WEMIX’, ‘캔디팡 for WEMIX’, ‘에브리타운 for WEMIX’, ‘두근두근 레스토랑 for WEMIX’, ‘터치파이터 for WEMIX’, ‘전기 모바일 for WEMIX’ 등을 순차적으로 출시할 계획이다.