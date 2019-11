[스포츠한국 이슬 기자] 대림산업의 아크로(ACRO)가 하이엔드 주거 브랜드로 새로운 도약을 선언하며, 주거문화의 패러다임 전환을 예고했다.아크로는 1999년 론칭했다. 아크로는 최근 대한민국 최고가 아파트 시세를 경신한 ‘아크로 리버파크’와 역대 최고 분양가를 기록한 ‘아크로 서울 포레스트’를 비롯해 ‘아크로 리버뷰’, ‘아크로 리버하임’ 등 한강변에 최고급 주거벨트를 구축하며 고급 주거단지의 상징으로 자리잡았다.대림산업은 아크로 브랜드 리뉴얼을 위해 2년간 건축, 인테리어, 조경, 커뮤니티, 서비스 등 상품과 브랜드의 가치를 높일 수 있는 혁신적인 연구·개발을 진행했다.전 세계 최고급 주거환경 트렌드 분석부터 아크로 실 거주자 대상으로 거주 환경에 대한 잠재적 니즈와 개선점을 분석했다. 서울시 상위 시세 지역의 25~44세 주민을 대상으로 소비 패턴과 라이프스타일 빅데이터를 조사했다.거주 주택의 시세와 소득, 자산, 소비수준을 기준으로 만 20세 이상 최상위 0.1%에 대한 빅데이터 조사를 통해서 360° 전 방위적인 라이프스타일을 통합적으로 분석했다.대림산업은 이를 토대로 최고 수준의 주거 가치에 대한 정의부터 입지, 기술, 품질, 서비스, 디자인 등 모든 요소에 하이엔드 라이프스타일 니즈를 반영한 주거 기준을 제시했다.새로운 아크로는 최고이자 단 하나뿐인, 절대적인 가치로 최상의 삶의 질을 제공하는 경험 콘텐츠를 결합한 ‘The Only One’ 주거 브랜드를 지향한다. 신규 브랜드의 미션인 ‘독보적인 가치를 완성’을 통해 ‘주거문화의 하이엔드 기준을 제시하는 브랜드’라는 비전을 달성하겠다는 의지다.아크로는 브랜드의 핵심가치인 ▲엄격한 기준으로 완성되는 절대 우위(Absolute High-end), ▲시대가 흘러도 변하지 않는 희소가치(Timeless Value), ▲비교할 수 없는 차별화된 주거공간(Beyond Compare)을 통해서 ‘아크로 다움’의 리더십을 구축해 나갈 계획이다.아크로는 사업전략 방향과 정교화한 브랜드 아이덴티티 시스템을 구축했다. 고객들에게 통합적이고 일관성 있는 경험을 제공할 수 있도록 사업 전략, 상품, 기술, 디자인, 서비스, 품질, 마케팅 등 모든 자산을 브랜드 아이덴티티에 걸맞도록 전면 개편했다.새로운 아크로는 2020년 12월 입주 예정인 ‘아크로 서울 포레스트’ 에 처음으로 적용한다. 마케팅, 서비스, 홈페이지, 스마트홈 등 다양한 고객경험 접점에서 순차적으로 도입할 계획이다.아크로의 새로운 BI는 시대를 초월해 본질에 집중한 현대 미니멀리즘 미학을 바탕으로 만들었다. BI 디자인의 가장 큰 변화는 기존 로고에서 e편한세상과 공통으로 사용했던 오렌지 구름 심볼을 떼어냈다는 점이다. 시각적 선 긋기를 통해 e편한세상과 상하 구조가 아닌 서로 전혀 다른 브랜드 위계로 구분해 아크로만의 하이엔드 이미지를 구축한다는 전략이다.브랜드의 독자적인 스토리 부여를 위해 브랜드 대표 컬러 시스템을 개발했다. 대표컬러는 품격과 존재감, 잠재력과 진화가능성을 상징한다. 메인 컬러는 본질에 가까운 색 ‘아크로 Black’과 모든 가능성을 발산하는 무한의(Infinite) 색 ‘아크로 White’다. 이를 연결하는 ‘아크로 Gray’로 디자인 아이덴티티를 완성했다.새로운 BI와 함께 브랜드의 휘장 및 비주얼 모티브로 활용하는 모노그램도 처음 선보였다. 브랜드 네이밍의 영문 알파벳 A의 형태를 듀얼라인으로 구조화하고 아름다운 곡선을 적용해 브랜드의 The Only One 컨셉을 더욱 강화했다.다음은 대림산업이 밝힌 아크로의 기본적인 상품 개발 전략 방향.▲모두가 선망하는 최상의 입지(Iconic Landmark) : 한강변 벨트에만 제한을 두지 않고, 최고의 주거 인프라와 조망을 갖춘 유일무이한 랜드마크가 되는 희소가치가 높은 최적의 입지를 우선시 한다.▲타협하지 않는 최상의 품질(Extraordinary Quality) : 최상위 고객층 라이프스타일이 반영해 자부심과 품격을 높여주고, 시대에 부합하는 최초이자 최고의 One & Only 품질 기준을 적용한다.▲따라올 수 없는 선도적 기술 혁신(Innovative Technology) : 가장 앞선 기술이 집약된 스마트한 시스템과 재난과 환경 이슈 등에 맞춤화된 특화 기술 적용으로 생활의 품격을 완성한다.▲소수만이 누리는 맞춤형 서비스(Exceptional Service) : 특별한 시그니처 서비스와 라이프스타일 맞춤형 시설로 모두의 선망의 대상이 되는 비교할 수 없는 경험을 제공한다.▲취향과 안목이 돋보이는 디자인(Unprecedented Design) : 재료 본연의 물성을 살린 절제된 외관 디자인, 프라이빗하게 누리는 잘 가꾸어진 정원, 감동을 주는 디테일과 누구나 부러워할만한 독보적인 디자인으로 일상이 작품이 되는 고객의 라이프스타일을 완성한다.