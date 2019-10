[스포츠한국 이주영 기자] 신한은행이 대표적인 외화예금 4가지 상품 가입고객을 대상으로 다양한 혜택을 제공한다.신한은행은 오는 12월 15일까지 모두투어와 제휴해 여행상품의 3%를 할인하는 ‘외화예금 Four-You 이벤트’를 실시한다고 21일 밝혔다.‘외화예금 Four-You’는 해외여행·유학·직구 등 고객의 다양한 목적에 맞춰 구성한 4가지 외화예금 추천 상품이다. 신한은행은 이번 이벤트에서 외화 체인지업 예금 또는 글로벌주식 More 외화예금에 연결해 체인지업 체크카드를 발급한 고객, 달러 More 환테크 적립예금 가입고객, 모아 More 환테크 회전 정기예금 가입고객을 대상으로 모두투어 여행상품 3% 할인 혜택을 제공한다.또 가입고객 중 선착순 2000명에게는 마이신한포인트 5000포인트 적립 및 모두투어 투어 마일리지 5000마일리지를 제공한다. 모두투어에서는 여행상품 구매 고객을 대상으로 결제금액 200만원당 달러북 1권을 증정하는 이벤트도 별도로 진행한다. 미화 20달러로 구성된 달러북은 선착순 100권 한정으로 제공한다.신한은행 관계자는 “다양하게 준비한 외화예금 상품을 가입하시는 고객에게 특별한 혜택을 제공하기 위해 모두투어와 제휴를 맺었다”며 “앞으로도 고객의 관심사항에 발맞춘 외환상품을 준비하겠다”고 말했다.