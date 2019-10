21일 'cjone 굿퀴즈' 이벤트가 진행된다.CJ ONE 측은 9주년을 맞아 오는 27일까지 'cjone 굿퀴즈 이벤트'를 비롯한 풍성한 이벤트를 진행한다.이날 출제된 'cjone 굿퀴즈'는 "투썸플레이스의 두 가지 원두 중, 프로럴한 화사함과 열대과일의 새콤달콤함, 부드러운 바디감이 조화롭게 어우러진 블렌드의 이름은? ㅇㄹㅁㄴㅌ"이다.정답은 '아로마노트'다.'cjone 굿퀴즈' 정답을 맞출 경우 소정의 CJ ONE 포인트가 주어지며, 신규 가입 및 1년 이내 앱 미 로그인 회원 중 매일 1000명을 추첨해 1000포인트를 추가 적립받을 수 있다.한편 9ood 더블 혜택에서는 이벤트 기간 중 CJ브랜드 2개 이상 이용시 윈스터 픽셀블록, 뮤지컬 '보디가드' 콘서트 초대권, CJ ONE 1000P 등을 추첨을 통해 제공하며, 응모자 전원에게 브랜드 쿠폰팩 13종을 증정한다.