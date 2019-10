CJ올리브네트웍스 IT사업부문의 통합 멤버십 CJ ONE이 9주년을 기념해 '해피벌쓰굿데이' 이벤트를 진행한다.굿특가와 굿퀴즈 2가지 행사로 구성한 '해피벌쓰굿(9ood)데이'는 네이버 검색을 통해 이벤트에 참여한 고객에게 특별한 혜택을 제공할 예정이다.1주 차 굿특가는 오는 14일부터 20일까지 총 7일간 오전 11시와 오후 3시에 선착순 할인을 진행한다.굿특가는 매일 오전 11시에 네이버 검색창에 'CJ ONE굿특가'를 검색한 후 특가 이벤트를 클릭한 고객에게 CJmall과 제일제당 더마켓의 인기 상품을 최대 80% 할인 판매하는 이벤트다.이 행사는 14가지 상품을 최대 80% 할인된 파격적인 특가에 한정 판매하는 것으로, 주요 품목은 차앤박 스킨케어 세트(81%, 2만 9900원), 뱅앤올룹슨 블루투스 이어폰(50%, 19만 9000원), 스팸 3종 4개(54%, 5,900원) 등이다.매일 오후 3시 선착순 1만 명에게는 투썸플레이스 아메리카노 1+1 쿠폰을 제공한다.해피벌쓰굿데이 기간 동안 고객 전원에게는 쿠폰팩 13종을 증정한다. CJ브랜드 2개 이상 이용한 고객에게는 추첨을 통해 뮤지컬 <보디가드> 콘서트 초청, CJ ONE X옥스포드 한정판 굿즈 <원스터 캐릭터 나노블럭>, CJ ONE 1000포인트 등 다양한 사은 혜택을 제공한다.CJ ONE 관계자는 “CJ ONE이 탄생 9주년을 맞아 고객 사랑에 보답하고자 다양한 이벤트를 마련했다"며 “앞으로도 CJ브랜드와의 시너지를 통해 고객들에게 더 많은 혜택을 제공하기 위해 노력할 것”이라고 전했다.