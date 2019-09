[스포츠한국 이승택 기자] 주 52시간 근로 확산과 일과 삶의 균형을 중시하는 워라밸에 대한 인식 변화로, 여가 생활과 아웃도어 활동을 즐기는 인구가 늘고 있다.통계청에 따르면 2011년 약 60만 명이었던 캠핑 인구는 지난해 600만 명 수준으로 성장했다. 캠핑 시장 규모 역시 2008년 200억 원 수준에서 지난해 1조 7000억 원 수준으로 약 100배 가까이 규모가 확대됐다.국내 서핑인구 역시 2014년 약 4만 명에서 2017년 약 20만 명으로 성장했다. 이처럼 아웃도어 활동을 즐기는 인구가 증가하면서, 아웃도어 용품을 싣고 이동할 수 있는 차량에 대한 수요 역시 증가했다.또한 SUV 시장의 성장과 더불어 체험 위주의 라이프 스타일이 확산되고, 아웃도어 활동 역시 폭발적으로 증가하고 있다. 이에 따라 소비자들은 다양한 활용성과 안전성, 차별화된 스타일을 갖춘 참신한 신모델에 대한 기대감을 키워 왔다.지난해 선보인 렉스턴 스포츠는 G4 렉스턴의 플래그십 SUV 혈통을 계승해 더 대담하고 강인한 스타일을 가진 ‘오픈형 렉스턴’으로 재 탄생한 모델로 레저를 위한 이들에게 적합한 차종이라는 평가를 받고 있다.렉스턴 스포츠는 쌍용자동차만의 쿼드프레임과 4Tronic을 바탕으로 한 뛰어난 온오프로드 주행성능과 견인능력은 물론, 오픈형 데크가 제공하는 공간활용성을 통해 개성 넘치고 다이내믹한 라이프스타일을 추구하는 소비자들에게 만족을 선사하고 있다.이번에 새롭게 선보인 2020 렉스턴 스포츠&칸은 선택적촉매환원장치(SCR)를 적용해 배기가스를 대폭 저감했으며, 출력과 연비가 향상했다(각각 3% 수준). LED 포그램프가 신규 적용됐고, 메탈 컬러의 헤드램프 베젤을 적용해 스포티한 느낌을 가미했다. 인테리어는 고급 SUV 인테리어에 사용하는 블랙 헤드라이닝을 엔트리 트림부터 적용했다.▲사각지대 감지(BSD) ▲차선변경 경보(LCA) ▲후측방 경보(RCTA) 등 고객 선호 사양을 기본 적용하였으며, 합리적 가격에 높은 가치를 누릴 수 있는 트림(KHAN_프레스티지 스페셜)을 신설했다.■ 아웃도어족을 매료시킨 넉넉한 탑승공간 및 적재공간도심과 떨어진 자연에서 레저를 즐기려는 아웃도어족들에게 있어 넓은 공간은 선택이 아니라 필수다. 렉스턴 스포츠와 렉스턴 스포츠 칸이 자랑하는 넓은 적재 공간은 많은 레저용품과 기타 생필품 등을 챙겨 여행하기에 적합한 공간을 제공한다.렉스턴 스포츠는 휠 베이스 3100mm, 전장 5095mm, 전폭 1950mm의 크기를 자랑한다. 1열과 2열 시트는 탑승자를 배려해 넉넉한 공간을 확보했으며, 고급 나파가죽 소재의 시트는 각 부위 별로 경도를 차별화한 삼경도(tri-hardness) 쿠션으로 부드러운 질감과 안락감을 선사한다.1열과 2열 모두 열선시트를 적용했으며, 1열(운전석 및 동승석)에는 통풍시트를 통해 4계절 쾌적하게 주행할 수 있도록 했다.또한, 경쟁모델에 비해 압도적인 용량(1,011ℓ, VDA 기준)의 데크에 파워아웃렛(정격용량 12V, 120W)을 이용해 다양한 도구 및 용품에 전력을 공급할 수 있으며, 회전식 데크후크가 적재 편의성을 더욱 높였다.렉스턴 스포츠 칸(Rexton Sports KHAN, 이하 칸)은 렉스턴 스포츠를 기반으로 크게 확장(310mm, 길이 기준)된 '와이드 유틸리티 데크'에서 비롯한 대담한 비례감, 우수한 적재능력과 향상된 용도성을 갖췄다.칸은 휠 베이스 3210mm, 전장 5405mm, 전폭 1950mm이다. 렉스턴 스포츠보다 24.8% 늘어난 압도적인 용량(1,262ℓ, VDA 기준)의 데크는 중량 기준으로 75% 증대된 최대 700kg까지 적재 가능하다.적재한계를 크게 높인 파워 리프 서스펜션은 쌍용자동차 최초로 칸에 적용했다(파이오니어 모델 기준). 전문적인 장비를 활용해 다양하고 본격적인 레저활동을 즐기려는 오너들을 위해 마련했으며, 프로페셔널 모델엔 기존 다이내믹 5링크 서스펜션을 적용해 선호와 용도에 맞게 선택이 가능하게 했다.특히 칸은 서핑보드 및 추가 레저용품이 필요한 서퍼들이나 무거운 각종 아웃도어 제품을 실어야 할 캠퍼들에게 취향 맞춤형 차량이다.■ 아웃도어족의 마음을 흔드는 주행 퍼포먼스차량의 주행 능력 역시 레저를 즐기려는 아웃도어족에게 중요한 요소다. 특히 캠핑이나 서핑과 같이 레저용품의 부피가 큰 짐을 지고 이동하려면 안정적인 드라이빙 퍼포먼스가 필요하다. 이런 차원에서 렉스턴 스포츠는 도심만이 아니라 오프로드까지 이어지는 부드러운 주행 성능을 보여준다.무엇보다 렉스턴 스포츠 브랜드는 SUV 본연의 탄탄한 주행능력을 보유, 평소 출퇴근 길에도 사용할 수 있다는 점에서 활용도가 높다.평상시에는 2륜 구동상태로 주행하다가 악천후와 오프로드 상황에서는 4륜 구동으로 모드를 변경할 수 있어 언제 어디서든 최고의 주행성능을 체험할 수 있게 한다.2020년형 렉스턴 스포츠의 파워트레인은 e-XDi220 LET 2.2 디젤엔진과 아이신(AISIN AW) 6단 자동변속기의 조합으로 강력한 성능과 효율성을 선사한다.최적화 과정을 거친 e-XDi220 LET 2.2 디젤 엔진은 최고출력 187마력/3800rpm, 최대토크 40.8kgm/1400~2800rpm를 발휘한다. 기존 렉스턴 스포츠 모델에 비해 출력과 연비가 3%씩 향상되었다.더불어 2020년형 렉스턴 스포츠에는 선택적촉매환원장치(SCR)를 사용해 배기가스를 절감했다. 아이신(AISIN AW)사의 6단 자동변속기는 뛰어난 동력전달 성능과 내구성이 장점이다. e-XDi220 LET 2.2 디젤 엔진과 최고의 궁합을 이뤄 신속하면서도 매끄러운 변속으로 다이내믹한 주행성능을 구현한다.2020년형 렉스턴 스포츠 칸은 퍼포먼스 측면에서 최대출력 187마력/3800rpm, 최대 토크 42.8kgm/1600~2600rpm을 발휘한다. 기존 렉스턴 스포츠 칸보다 출력 및 연비가 3% 향상됐으며 마찬가지로 선택적촉매환원장치(SCR)를 장착해 배기가스를 절감했다.렉스턴 스포츠와 더불어 운전자에게 안정적인 드라이빙 경험을 선사한다. 또한, 렉스턴 스포츠 브랜드는 4Tronic 시스템을 통해 악천후를 비롯해 오프로드에서도 주행성능을 체험할 수 있다.일반적인 환경에서 후륜구동으로 효율성 높은 운행을 하며, 주행 환경을 고려한 운전자 판단에 의해 4WD_High 또는 Low 모드를 선택해 구동력을 향상시킬 수 있다. 여기에 차동기어잠금장치(LD, Locking Differential)를 통해 일반차동기어장치가 적용된 모델에 비해 등판능력은 5.6배, 견인능력은 4배가량 우수한 성능을 발휘한다.한편, 쌍용자동차는 9월 한달 간 차종 별 할인 혜택을 제공한다고 밝혔다. 렉스턴 스포츠와 렉스턴 스포츠 칸의 경우 구입 시 최장 72~120개월까지 3.9%~5.9% 할부 구매가 가능하다. 3.9% 저리할부 구매 고객에게는 옵션장착비용 50만 원을 지원한다.2020년형 렉스턴 스포츠는 와일드 2419만원, 프레스티지(~스페셜) 2715만~2884만원, 노블레스 3260만원의 가격에 판매되고 있다. 2020년형 렉스턴 스포츠 칸은 다이내믹 5링크 서스펜션의 경우 프레스티지(~스페셜) 2886만~3039만원, 노블레스 3510만원에, 파워 리프 서스펜션의 경우 와일드 2795만원, 프레스티지 2916만 원, 노블레스 3154만원에 판매되고 있다.쌍용차 곽용섭 홍보팀장은 “아웃도어 라이프를 즐기려는 아웃도어족들에게 렉스턴 스포츠 브랜드는 탁월한 선택이 될 수 있다”며, “레저용으로 적합한 차량일 뿐만 아니라 일상 생활에서도 안정적인 주행 성능을 보여주는 제품이다. 이번 달 할인 행사가 끝나기 전에 구매하기를 추천한다”고 말했다.