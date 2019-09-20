LIG³Ø½º¿øÀº 20ÀÏ ¼¿ï´ëÇÐ±³ ±¹¹æ»ýÃ¼¸ð¹æÀÚÀ²·Îº¿ Æ¯È¿¬±¸¼¾ÅÍ(BioMimetic Robot Research Center, ÀÌÇÏ BMRR)¿Í »ýÃ¼¸ð¹æÀÚÀ²·Îº¿ ¿¬±¸ °ü·Ã »ê¡¤ÇÐ Çù·ÂÀ» À§ÇØ ¼¿ï´ëÇÐ±³¿Í ¾çÇØ°¢¼¸¦ Ã¼°áÇß´Ù°í ¹àÇû´Ù.
LIG³Ø½º¿ø°ú ¼¿ï´ëÇÐ±³ BMRR´Â ÀÌ¹ø Çù¾àÀ» ÅëÇØ ¡ã»ýÃ¼¸ð¹æ·Îº¿ ºÐ¾ß¿¡ ´ëÇÑ »ê¡¤ÇÐ ³×Æ®¿öÅ© ±¸Ãà ¡ã¿¬±¸°³¹ß °úÁ¦ °øµ¿¿¬±¸ ¼öÇà ¡ã¿¬±¸½Ã¼³ Àåºñ °øµ¿ È°¿ë ¡ã±â¼ú°³¹ß °ü·Ã ¿öÅ©¼¥, ¼¼¹Ì³ª, ½ÉÆ÷Áö¾öÀÇ °øµ¿ °³ÃÖ ¡ã»óÈ£ ±â¼ú Çù·Â°ú Á¤º¸ °øÀ¯ µî ´Ù¾çÇÑ Çù·ÂÈ°µ¿À» ÃßÁøÇÑ´Ù.
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LIG³Ø½º¿øÀº ¼¿ï´ëÇÐ±³ ¹ÙÀÌ¿À·Îº¸Æ½½º ¿¬±¸½Ç°ú Çù·ÂÇÏ¿© »ýÃ¼¸ð¹æ ÀÌµ¿Çü °ïÃæ·Îº¿À» °³¹ßÇØ¿Ô´Ù. LIG³Ø½º¿øÀº ¼¿ï´ëÇÐ±³¿ÍÀÇ »ê¡¤ÇÐ Çù·ÂÀ» ÅëÇØ ±¹¹æ·Îº¿ ºÐ¾ßÀÇ »õ·Î¿î ºÐ¾ß°¡ µÉ »ýÃ¼¸ð¹æ·Îº¿ ºÐ¾ßÀÇ ÇÙ½É±â¼ú°³¹ß ¿ª·®À» ÇÑÃþ ²ø¾î¿Ã¸± °ÍÀ¸·Î ±â´ëÇÏ°í ÀÖ´Ù.
Á¶µ¿ÀÏ ¼¿ï´ëÇÐ±³ BMRR¼¾ÅÍÀåÀº ¡°Áö³ 2013³â ¼³¸³ÇÑ ¼¿ï´ëÇÐ±³ BMRR¼¾ÅÍ´Â ±¹¹æ°úÇÐ¿¬±¸¼Ò ÁÖ°ü °úÁ¦¸¦ Æ÷ÇÔÇØ ´Ù¼öÀÇ ±¹¹æ À§Å¹ ¿¬±¸µéÀ» Áö¼ÓÀûÀ¸·Î ¼öÇàÇÏ°í ÀÖ´Ù"¸é¼ "»ýÃ¼¸ð¹æ ±â¼ú°³¹ß °ü·ÃÇØ ¼¾¼, ÇÃ·§Æû, ³¯°³Áþ µîÀÇ ¿¬±¸°³¹ß¿¡ ÈûÀ» º¸ÅÂ¾î ¾ÕÀ¸·Î ³ª¿Ã ÀÀ¿ë¿¬±¸ °úÁ¦¿¡ »êÇÐÇù·Â±¸µµ·Î ¹ßÀü½ÃÄÑ ³ª°¡°Ú´Ù¡±°í ¹àÇû´Ù.
°µ¿¼® LIG³Ø½º¿ø º»ºÎÀåÀº ¡° LIG³Ø½º¿øÀÇ ¹Ì·¡±â¼ú°ü·Ã ´Ù¾çÇÑ »ç¾÷°³¹ß ¿ª·®°ú ´õºÒ¾î »ýÃ¼¸ð¹æ ·Îº¿°³¹ß¿¡ ÀÌ¹ø MOU¸¦ ÅëÇØ BMRR ¼¾ÅÍÀÇ ¿ª·®À» ¹ßÈÖÇÏ´Â ÁÁÀº °è±â°¡ µÉ °ÍÀ¸·Î ±â´ëÇÑ´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
ÇÑÆí Áö³ 16ÀÏ ¿¸° ¾ç»ç Çù¾à½Ä¿¡´Â °µ¿¼® LIG³Ø½º¿ø ¿¬±¸°³¹ßº»ºÎÀå°ú Á¶µ¿ÀÏ ¼¿ï´ëÇÐ±³ BMRR ¼¾ÅÍÀå¡¤±¹Á¦ÀÚµ¿Á¦¾î¿¬¸Í(IFAC : International Federation of Automatic Control) Â÷±â È¸Àå µî ¾ç ±â°ü °ü°èÀÚµéÀÌ Âü¼®Çß´Ù.