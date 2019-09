[스포츠한국 조민욱 기자] 한글과컴퓨터(이하 한컴)가 군인공제회C&C와 국방 IT 환경 첨단화를 위해 손을 잡았다.한컴은 18일 서울 용산구에 위치한 군인공제회C&C 대회의실에서 국방 IT 환경 첨단화를 위해 군인공제회C&C와 업무협약을 체결했다.이번 협약을 통해 한컴은 ▲인공지능 ▲블록체인 ▲클라우드 ▲스마트워크 소프트웨어(SW) 등 핵심 기술을 군인공제회C&C가 운영 중인 IT 관련 플랫폼과 접목, 추진할 계획이다.양사는 국방 IT 첨단화에 필요한 소프트웨어 개발 및 교육도 지원키로 합의했다.국방 ICT 전문기관인 군인공제회C&C는 국방정보시스템 유지 보수 전담기관으로, 군장병 복지와 군 전력향상을 위해 서비스를 제공하고 있다.변성준 한컴 총괄부사장은 “이번 협약이 군 전력증강으로 이어질 수 있도록 한컴의 SW역량을 적극 지원할 것”이라며 “한컴 외에도 그룹 내 계열사들이 보유한 가상현실(VR), IoT, 로봇 등 첨단 솔루션도 국방에 활용할 수 있도록 폭넓은 협력 방안을 모색해 나가겠다”고 전했다.