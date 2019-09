[스포츠한국 이승택 기자] 메르세데스-벤츠 코리아가 가을을 맞아 오는 10월 26일까지 전국 65개 메르세데스-벤츠 공식 서비스센터에서 ‘2019 Always be your star 캠페인’을 실시한다고 밝혔다.이번 캠페인은 2015년 12월 31일 이전 등록 차량(마이바흐 W240 차량 제외)을 대상으로 엔진오일, 트랜스미션 오일, 브레이크 오일, 냉각수, 에어필터, 타이어, 와이퍼, 브레이크 패드·디스크, 벨트류, 배터리 등에 대한 점검을 무상으로 진행한다.캠페인 대상 차량을 보유한 고객은 각종 순정부품(엔진오일 및 타이어 제외) 및 모든 액세서리와 컬렉션을 15% 할인된 가격에 구매할 수 있다.메르세데스-벤츠 코리아는 지난 2일부터 서비스센터 방문 고객을 대상으로 메르세데스-AMG High Performance 엔진오일 프로모션도 진행하고 있다. 메르세데스-AMG High Performance 엔진오일은 메르세데스-AMG 엔진을 비롯, 모든 가솔린 엔진에서 최적의 성능을 발휘하는 프리미엄 고성능 윤활유이다.전국 공식 서비스 센터에서 메르세데스-AMG High Performance 엔진오일 6L 이상을 유상 교체한 고객 또는 30만 원 이상의 유상 수리를 받는 메르세데스-AMG 고객에게는 210ml 트러플 올리브 오일을 재고 소진 시까지 사은품으로 제공한다.메르세데스-벤츠 코리아 김지섭 고객 서비스 부문 총괄 부사장은 “이번 캠페인은 3년 이상 된 차량들이 안전하게 유지 및 관리될 수 있도록 돕기 위해 마련했다”며 “고객들이 언제나 한결같이 최고의 품질과 서비스를 누릴 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.