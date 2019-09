[스포츠한국 이승택 기자] 볼보자동차코리아가 스웨디시 다이내믹 세단 신형 S60 출시를 기념해 하반기 전국 주요 브랜드 거점을 통해, 신차를 직접 확인할 수 있는 팝업스토어 및 전국 로드쇼를 개최한다고 밝혔다.이번 행사는 신형 S60의 혁신적인 디자인과 역동적인 성능을 직접 체험하게 하고자 기획됐다. 특히 고객 접점 다변화를 위해 주요 극장, 쇼핑몰, 아울렛 등에서 전시 팝업스토어를 운영하며, 전국 전시장을 통해 실제 시승과 자유로운 상담이 가능한 로드쇼를 함께 진행한다.먼저 오는 8일까지 진행하는 서울 코엑스 메가박스를 시작으로 여의도 IFC몰(9월 12일 ~ 9월 22일), 잠실 롯데월드몰(10월 1일 ~ 10월 8일), 스타필드 하남(11월 16일 ~ 11월 24일) 등 전국 주요 명소에서 <메이드 바이 스웨덴(Made by Sweden)> 팝업스토어를 운영한다.아울러 생활패턴과 취향을 고려해 최적화된 모델을 추천해주는 ‘나만의 볼보를 찾아라(Find Your Volvo)’, 게임을 통해 볼보 컬렉션 아이템을 제공하는 ‘볼보를 뽑아라(Swing Your Volvo)’, 경품 추첨 등 다양한 이벤트도 마련한다. 팝업스토어 방문 후 가까운 전시장을 찾는 모든 이에게는 스타벅스 기프트카드를 추가로 제공한다.또 오는 7일 서울 서초/대치, 전북 전주, 부산 해운대를 시작으로 24개 전시장에서는 <전국 로드쇼>를 진행한다. 신형 S60의 역동적인 성능과 승차감을 직접 체험하는 자리로 시승을 마친 모든 참가자에게 볼보 스페셜 이모티콘을 선물로 제공한다. 또한 실내 공기를 정화시켜주는 스칸디아모스 만들기, 볼보 위자드와 함께하는 스페셜 멘토링, 볼보 라이프스타일 컬렉션 경품 이벤트 등 다양한 체험 프로그램도 운영한다.