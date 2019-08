[스포츠한국 이승택 기자] 볼보자동차코리아가 국내 출시를 앞둔 스웨디시 다이내믹 세단 '신형 S60'의 매력을 미리 살펴볼 수 있는 마이크로 사이트를 오픈했다.이를 통해 인천 파라다이스 시티에서 개최될 론칭 이벤트 참가자를 선발하는 #TAKE THE S 해시태그 이벤트를 오는 18일까지 진행한다.새롭게 개설된 마이크로사이트(www.thenews60.co.kr)는 신형 S60의 특징 및 국내 출시 관련 소식을 한 번에 살펴볼 수 있는 커뮤니케이션 채널로, 디지털 세대를 겨냥해 모바일 최적화된 형태로 제작했다.특히 앞으로 공개될 아티스트 협업 영상 및 비주얼 등을 비롯, 신형 S60의 상세 정보와 소식들을 가장 빠르게 전달할 예정이다.이를 기념해 진행되는 #TAKE THE S 해시태그 이벤트를 통해 언베일링, 카톡쇼 및 더콰이엇, 빈지노, 청하의 공연 등으로 구성될 신형 S60 론칭 행사에 참가할 수 있는 특별한 기회를 제공한다.참가 방법은 마이크로 사이트에 접속해 ▲볼보자동차코리아 공식 인스타그램을 팔로우하고 ▲나만의 해시태그 입력 및 이미지 선택한 후 ▲SNS를 통해 공유하면 된다. 이중 추첨을 통해 1등 6팀과 2등 600명을 선정, 론칭 행사 초청 및 아트파라디소 숙박 기회를 제공한다.한편, 오는 27일 국내 출시를 앞두고 있는 신형 S60은 운전의 즐거움을 찾는 젊은 세대를 겨냥해 볼보가 선보이는 스웨디시 다이내믹 세단이다.플래그십 90클러스터와 동일한 플랫폼인 SPA(Scalable Product Architecture)를 기반으로, 풀체인지된 3세대 모델로 역동적인 디자인과 첨단 안전 기술 및 편의사양을 제공한다.특히 동급 세그먼트를 능가하는 프리미엄 사양을 갖추면서도 4760만원(모멘텀)과 5360만원(인스크립션)의 판매가를 확정했다. 이를 기반으로 지난 7월 1일 사전예약 실시 이후, 17일 만에 계약건수 1000대를 돌파했다.