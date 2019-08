[스포츠한국 이승택 기자] 기아자동차가 강남구 신사동 가로수길에 하이클래스 소형SUV ‘셀토스’를 체험할 수 있는 ‘셀토스 스테이션(SELTOS Station)’을 오픈했다고 밝혔다.‘셀토스 스테이션’은 보다 많은 고객들이 셀토스를 직접 체험할 수 있도록 기아차가 특별히 마련한 팝업 스토어 형식의 전시공간으로, 오는 18일까지 신사동 546-5번지에서 운영한다. 운영시간은 평일 14시~22시, 주말 13시~21시.기아차 관계자는 "미국풍 주유소 콘셉트의 ‘셀토스 스테이션’은 지친 몸을 충전하고 흩어진 감성을 되찾아 또 다른 가능성을 향해 출발한다는 의미를 담은 ‘Fill it up with SELTOS’를 주제로 꾸몄다"며 "작지만 다양한 기능이 응축된 셀토스의 특장점이 잘 구현된 공간으로 완성했다"고 설명했다.먼저 투톤 컬러 차량 3대 포함 셀토스 총 4대와 컬러 칩을 전시해 고객들이 셀토스의 다채로운 컬러를 한 자리에서 관람할 수 있도록 했으며, 휠과 시트 등 부속품들도 함께 전시해 셀토스의 디자인적 요소를 자세히 살펴볼 수 있도록 했다.셀토스의 10.25인치 AVN과 사운드 무드램프를 통해 음악과 조명의 조화를 감상할 수 있는 암실과 트랙션 모드 다이얼 조작 시 스노/머드/샌드 등 3가지 모드와 관련된 영상을 감상할 수 있는 갤러리도 마련되어 있다.또한, 스톱워치를 활용해 셀토스의 연비(디젤 17.6km/l, 가솔린 12.7km/l)와 동일한 숫자를 맞힌 고객에게 상품을 증정하는 경품 행사와 셀토스의 안전사양 명칭으로 구성된 타로 카드 운세 등의 이벤트도 운영한다.