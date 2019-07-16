¸£³ë»ï¼º ÀÌÁ¤±¹ È«º¸ºÎÀåÀº "2020³âÇü SM6´Â »óÇ°¼ºÀ» ÇÑÃþ °ÈÇÏ¸é¼µµ Æ®¸²º° °¡°ÝÀº À¯ÁöÇÏ°Å³ª ³»·Á ÇÕ¸®ÀûÀÎ °í°´µéÀÇ ´ÏÁî¸¦ ÃæÁ·Çß´Ù"¸ç "Æ¯È÷ SE¿Í LE/RE Æ®¸²ÀÇ °æ¿ì ¼ÒºñÀÚ ¼±È£µµ°¡ ³ôÀº ÁÖ¿ä ÆíÀÇ»ç¾çÀ» ÃæºÐÈ÷ ±âº»ÈÇÏ°íµµ °¡°ÝÀº °¢°¢ 50¸¸¿ø, 30¸¸¿ø ÀÎÇÏÇØ ½ÇÁúÀûÀÎ °í°´ ÇýÅÃÀ» °ÈÇß´Ù"°í ¼³¸íÇß´Ù.
¸£³ë»ï¼ºÀÚµ¿Â÷´Â °¨°¢ÀûÀÎ µå¶óÀÌºù°ú ¼¼·ÃµÊÀ» µ¿½Ã¿¡ ¿øÇÏ´Â °í°´µéÀ» À§ÇØ S-Look ÆÐÅ°Áö(½ºÆ÷Æ¼ ÆÐÅ°Áö) ¿É¼ÇÀ» »õ·Î ¼±º¸¿´´Ù°í ¹àÇû´Ù. ¶ÇÇÑ THE NEW QM6¿¡ ÀÌ¾î ÃÖ°í¼öÁØÀÇ Ç°Áú°ú °æÇèÀ» ¿øÇÏ´Â °í°´µéÀ» À§ÇØ, 2020³âÇü SM6¿¡µµ ÃÖ°í±Þ ÇÃ·¡±×½Ê ºê·£µåÀÎ ÇÁ¸®¹Ì¿¡¸£(PREMIERE)¸¦ µµÀÔÇß´Ù.
¿ì¼± 2020³âÇü SM6 ÀÎÅ×¸®¾î¿¡¼´Â ¸ðµç Æ®¸² °øÅëÀ¸·Î ±â¾î³ëºê µ¥ÄÚ¸¦ º¯°æ, °í°´¸¸Á·À» ³ôÀÏ ¼ö ÀÖ´Â µðÅ×ÀÏ Áß½ÉÀ¸·Î ¼¼¹ÐÇÑ º¯È¸¦ ÁøÇàÇß´Ù.
Æ®¸²º°·Î´Â SE Æ®¸²¿¡ ´õ¿í ¼±¸íÇÑ ºûÀ» ¹ß»êÇÏ´Â LED ·ë ·¥ÇÁ¸¦ ±âº» Àû¿ëÇßÀ¸¸ç, LE Æ®¸²ÀÇ ±×·¹ÀÎÀ» ±âÁ¸ Ä«º»·è¿¡¼ ´ÙÀÌ¾Æ¸óµå ÆÐÅÏÀ¸·Î º¯°æÇØ °í±Þ½º·¯¿òÀ» ´õÇß´Ù.
ÀÌ¹ø¿¡ »õ·Ó°Ô Ãß°¡ÇÑ ½ºÆ÷Æ¼ ÆÐÅ°Áö ¡®SM6 S-Look¡¯Àº SM6ÀÇ ¡®Sporty¡¯ ¡¤ ¡®Stylish¡¯ ¡¤ ¡®Sensual¡¯ÀÌ¶ó´Â ¼¼ °¡Áö ÀåÁ¡À» ¸ðµÎ ´ã¾ÒÀ¸¸ç, µå·¹½º¾÷ Æ©´×ÀÌ ÇÊ¿ä ¾ø´Â ½ºÅ¸ÀÏ¸®½ÃÇÔÀ» Ç¥ÇöÇß´Ù´Â °Ô ¸£³ë»ï¼ºÀÇ ¼³¸íÀÌ´Ù.
Æ¯È÷, S-Look ÆÐÅ°Áö´Â °í°´µéÀÌ ¿îÀü¼®¿¡ ¾É´Â ¼ø°£ºÎÅÍ ³»¸®±â±îÁö ¸ðµç °úÁ¤À» °í·ÁÇÑ °ÍÀÌ Æ¯Â¡ÀÌ´Ù. ºí·¢ »çÀÌµå¹Ì·¯ Ä¿¹ö·Î ¾ÈÁ¤Àû ºñÀ²ÀÇ À¯¼±Çü »çÀÌµå ¹Ì·¯¿¡ Á¸Àç°¨À» ´õÇß´Ù. ¾Æ¿ï·¯ ÁßÇü ¼¼´Ü ÃÖÃÊÀÇ 19ÀÎÄ¡ ºí·¢ ¾Ë·ÎÀÌ ÈÙ·Î ¾ÈÁ¤ÀûÀÎ ÁÖÇà¼º´ÉÀ» ¿Ï¼ºÇÏ°í, ¼¼·ÃµÈ ºí·¢ ÄÃ·¯¸¦ ÅëÇØ °·ÄÇÔÀ» Ç¥ÇöÇß´Ù.
ÀÏÃ¼Çü ¾Ë·ÎÀÌ ½ºÆ÷Ã÷ Æä´ÞÀº ¹ß³¡ºÎÅÍ ´À²¸Áö´Â ¹¬Á÷ÇÔÀ¸·Î ¿îÀü¼®¿¡ ¾ÉÀº ¿îÀüÀÚÀÇ ¿À°¨À» ¸¸Á·½ÃÅ²´Ù. ¿©±â¿¡ ºü¸¥ ¼Óµµ¿¡¼µµ ¾ÈÁ¤°¨À» ³õÄ¡Áö ¾Ê´Â ¾×Æ¼ºê ´ïÇÎ ÄÁÆ®·Ñ·Î ¿îÀüÀç¹Ì±îÁö ´õÇÑ´Ù.
SM6 S-LookÀÇ 5°¡Áö ¸ðµå & 8°¡Áö ½Ã½ºÅÛÀº ¸£³ë»ï¼ºÀÚµ¿Â÷ÀÇ ±â¼ú·Â°ú ¼¾½º¸¦ º¸¿©ÁÖ´Â ÇÙ½É¿ä¼Ò´Ù. ´Ù¾çÇÑ ÁÖÇà¸ðµå¸¦ ¼Õ½±°Ô ¼±ÅÃÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ¸ÖÆ¼¼¾½º ±â´ÉÀº ¿îÀüÀÚÀÇ ´Ù¾çÇÑ ÃëÇâ°ú ¿îÀü ½ºÅ¸ÀÏ ±×¸®°í ±âºÐ±îÁöµµ ¸¸Á·½ÃÄÑÁØ´Ù´Â Æò°¡´Ù.
ÇÑÆí, 2020³âÇü SM6¿¡ »õ·Ó°Ô µµÀÔÇÑ ÇÃ·¡±×½Ê ºê·£µå ÇÁ¸®¹Ì¿¡¸£(PREMIERE)´Â Â÷º°ÈµÈ °í±Þ»ç¾çÀ» Áý¾àÇÑ ¸£³ë»ï¼ºÀÚµ¿Â÷ÀÇ ÃÖ»óÀ§ ¸ðµ¨ÀÌ´Ù. Æ¯º° ¸â¹ö½Ê ¼ºñ½º±îÁö ¿¬°èµÇ¾î ÀÖ´Ù.
¸£³ë»ï¼ºÀÚµ¿Â÷´Â SM6 ÇÁ¸®¹Ì¿¡¸£¸¸ÀÇ Â÷º°ÈµÈ °í±Þ¼ºÀ» Ç¥ÇöÇÏ±â À§ÇØ ¶óµð¿¡ÀÌÅÍ ±×¸±°ú »çÀÌµå ¿¥ºí¸®¼Å(µµ¾îÆ®¸² µ¥ÄÚ)¿¡ ÇÁ¸®¹Ì¿¡¸£ Àü¿ë ·Î°í¸¦ Àû¿ëÇßÀ¸¸ç, ÇÁ¶û½º ÆÄ¸®ÀÇ ¿¡ÆçÅ¾À» Çü»óÈÇÑ 19ÀÎÄ¡ ÅõÅæ Àü¿ë ¾Ë·ÎÀÌ ÈÙÀ» Àû¿ëÇß´Ù°í ¼³¸íÇß´Ù.
ÀÎÅ×¸®¾î¿¡´Â ¡ã¶óÀÌÆ® ±×·¹ÀÌ ³ªÆÄ°¡Á×½ÃÆ® ¡ã½ÃÆ®, ´ë½Ãº¸µå, µµ¾îÆ®¸²¿¡ ÄþÆÃ ³ªÆÄ °¡Á×½ÃÆ® ¡ãµÞÁÂ¼® ÇÁ·¹½ºÆ¼Áö Çìµå·¹½ºÆ® ¡ãÇÁ¸®¹Ì¿¡¸£ Àü¿ë Å°Å· ÇÃ·¹ÀÌÆ®¿Í ·ÎÁî¿ìµå ±×·¹ÀÎÀ» ¸ðµÎ ±âº» Àû¿ëÇß´Ù.
µðÀÚÀÎ»Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó, ÆíÀÇ»ç¾ç ¿ª½Ã ÇÁ¸®¹Ì¿¡¸£ Àü¿ëÀ¸·Î ¾÷±×·¹ÀÌµå Çß´Ù. 2020³âÇü SM6 ÇÁ¸®¹Ì¿¡¸£ Æ®¸²¿¡´Â ¡ãS-Link(8.7ÀÎÄ¡ ³»ºñ°ÔÀÌ¼Ç) ¡ã13°³ÀÇ ½ºÇÇÄ¿¸¦ °®Ãá º¸½º ÇÁ¸®¹Ì¾ö »ç¿îµå ½Ã½ºÅÛ ¡ãCD ÇÃ·¹ÀÌ¾î ¡ã¾×Æ¼ºê ´ïÇÎ ÄÁÆ®·Ñ(ADC)°¡ ¸ðµÎ ±âº» Àû¿ëµÈ´Ù.
¡®ÇÁ¸® ÇÈ¾÷ & µô¸®¹ö¸®¡¯ ¼ºñ½º´Â ¸£³ë»ï¼ºÀÚµ¿Â÷ ¼ºñ½º ³×Æ®¿öÅ©¿¡¼ Á¤ºñ/Á¡°Ë ¿¹¾à ½Ã °í°´ÀÌ ¿äÃ»ÇÑ Àå¼Ò¿¡¼ Â÷·®À» ÇÈ¾÷ÇÏ°í, Á¤ºñ Á¡°ËÀÌ ¿Ï·áµÇ¸é Â÷·®À» ´Ù½Ã °í°´ÀÌ ¿øÇÏ´Â Àå¼Ò·Î ÀÎµµÇØÁÖ´Â Àü¿ë Æ¯º° ¼ºñ½º´Ù.
ÇÑÆí, ¸ðµ¨º° °¡°ÝÀº ÀÌÀü ´ëºñ À¯ÁöµÇ°Å³ª ÀÎÇÏµÆ´Ù. 2020³âÇü SM6 2.0 GDe ¸ðµ¨ÀÇ °¡°ÝÀº ¡ãPE Æ®¸² 2405¸¸¿ø ¡ãSE Æ®¸² 2636¸¸¿ø ¡ãLE Æ®¸² 2808¸¸¿ø ¡ãRE Æ®¸² 3043¸¸¿øÀÌ´Ù. 1.6 TCe ¸ðµ¨Àº ¡ãLE Æ®¸² 2960¸¸¿ø ¡ãRE Æ®¸² 3181¸¸¿ø.
2020³âÇü SM6 2.0 LPe ¸ðµ¨ÀÇ °¡°ÝÀº ¡ãSE Æ®¸² 2478¸¸¿ø ¡ãLE Æ®¸² 2661¸¸¿ø ¡ãRE Æ®¸² 2912¸¸¿øÀÌ´Ù.
LEÆ®¸²ÀÇ °æ¿ì ÁÖ¿ä ÆíÀÇ»ç¾çÀ» °ÈÇÏ°íµµ ÀÌÀü ¸ðµ¨ ´ëºñ 20¸¸¿øÀ» ÀÎÇÏÇß´Ù´Â °Ô ¸£³ë»ï¼ºÃø ¼³¸íÀÌ´Ù. 2020³âÇü SM6 ÇÁ¸®¹Ì¿¡¸£(PREMIERE)ÀÇ °¡°ÝÀº ¡ã2.0 GDe 3294¸¸¿ø ¡ã1.6 TCe 3431¸¸¿øÀ¸·Î Ã¥Á¤µÆ´Ù.