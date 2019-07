[스포츠한국 이승택 기자] 르노삼성자동차가 ‘THE NEW QM6’ 출시를 기념, 전국 단위 시승 이벤트 ‘EXPERIENCE. THE NEW QM6’를 실시한다고 밝혔다.새로워진 QM6를 보다 가까이에서 만나볼 수 있는 ‘EXPERIENCE. THE NEW QM6’ 전국 시승 이벤트는 전국 르노삼성자동차 170개 영업점에서 진행한다. 시승 신청은 26일까지 르노삼성자동차 홈페이지 내 이벤트 페이지에서 할 수 있으며, 시승은 28일까지 가능하다.플래그십 브랜드 프리미에르(PREMIERE)부터 경제성을 업그레이드한 LPG모델까지 두루 경험해 볼 수 있는 이번 시승 이벤트에는 여름 휴가를 앞둔 고객들을 위한 맞춤 선물도 준비했다.행사 기간 중 구매 고객에게는 추첨을 통해 제주 히든 클리프 항공권 및 숙박 패키지를 증정한다. 추첨 결과는 8월 12일 홈페이지 공지 및 개별 통보된다.이와 함께 시승 완료 후 소감 및 필수 해시태그를 인스타그램에 올린 고객 중 선착순 1천명을 대상으로 아메리카노 커피를 증정하는 ‘해시태그 이벤트’도 진행된다.지난 6월 새롭게 출시된 THE NEW QM6는 기존의 가치와 존재감은 그대로 유지하면서 디테일을 업그레이드한 QM6의 부분변경 모델이다.김태준 르노삼성자동차 영업본부장은 “THE NEW QM6의 업그레이드된 품질 경쟁력을 보다 많은 고객들이 직접 경험해 볼 수 있도록 하기 위해 전국 시승 이벤트를 마련했다”며 “르노삼성자동차 영업점 및 서비스센터를 방문해 차별화된 THE NEW QM6 전체 라인업의 매력을 느껴보길 바란다”고 말했다.