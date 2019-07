[스포츠한국 이승택 기자] 르노삼성자동차가 본격적인 여름휴가 시즌을 맞아 7월 한 달간 THE NEW QM6를 포함한 신차 구매 고객들을 대상으로 보증연장 무상제공, 유류비 지원, 무이자 및 저금리 금융상품 등 다양한 할인 혜택을 제공한다고 밝혔다.특히 QM3는 최대 475만원, QM6 2019년형 디젤 모델은 최대 417만원 상당의 혜택을 받을 수 있다는 설명이다.먼저 QM6의 페이스리프트 모델로 많은 관심을 받고 있는 THE NEW QM6를 구매하면 보증수리기간을 5년/10만km까지 연장해주는 해피케어 보증연장 서비스(57만원상당) 또는 용품구입비(60만원 상당) 중 하나를 선택할 수 있다.QM6 2019년형과 SM6 구매고객은 7년/14만km 해피케어 보증연장 서비스(123만원 상당), S-Link 패키지 무상 장착, 용품구입비(120만원 상당), 현금 80만원 지원 등 4가지 혜택 중 하나를 선택할 수 있다. 아울러 현금과 할부 구매 모두 50만원의 유류비를 지원받을 수 있다. 여기에 QM6 디젤 2019년형 구매 고객에게는 현금 200만원을 추가로 지원받을 수 있다.또한 QM3 현금 구매 시 200만원, 르노 클리오 현금 구매 시 100만원의 유류비를 지원하며, QM3(60개월), 클리오(36개월) 모두 할부 구매 시 0%의 파격적인 금리 혜택을 제공한다.아울러 QM3와 클리오 모두 전용 태블릿 내비게이션인 ‘T2C’가 무상으로 제공되며, QM3 LE 트림 구매 고객에게는 인조가죽 시트커버 혹은 천연가죽 시트커버 할인 혜택을 선착순으로 제공한다. 특히 QM3는 차량에 따라 최대 200만원의 추가 할인 혜택을 더 준다.또한 르노삼성차 SM6, QM6, QM3, 클리오를 구매하는 공무원이나 교직원에게는 30만원의 추가 할인 혜택을 제공한다.마스터 밴 모델은 36개월 할부 구매 시 0%의 금리에 구매 가능하며, 개인사업자/소상공인에게는 5년/160,000km(135만) 보증서비스 무상 제공 또는 용품구입비 110만원을 지원한다. 이밖에 SM3, SM6, SM7, QM6(19년형), 마스터 버스의 경우도 36개월 이하 일반 할부 구매 시 1.99%의 저금리 구매 혜택을 누릴 수 있다.